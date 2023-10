GeForce Agora, muitos jogos chegam aos assinantes: 10 jogos imperdíveis

Se você é assinante do GeForce Now, temos ótimas notícias para você. Aqui estão 10 títulos imperdíveis que vêm de graça.

Nos últimos anos, mais e mais empresas decidiram fazer isso Lançamento de serviços de assinatura dedicados ao setor de jogos. São possibilidades adicionais que permitem, a um custo mensal razoável, o acesso a vastos catálogos que podem ostentar videojogos de todos os géneros e idades.

Entre as plataformas mais utilizadas e apreciadas, Vale a pena mencionar o GeForce Now. Esta possibilidade está pensada para computadores, tem um custo mensal muito confortável e uma longa lista de títulos disponíveis todos os meses para todos. Mesmo em outubro não faltam novidades, pelo contrário. Aqui estão 10 jogos que você não deve perder em nenhuma circunstância, Em breve eles estarão disponíveis no catálogo e você poderá reproduzi-los imediatamente. Assim que o download for concluído em seu computador.

10 jogos grátis na GeForce agora: lista completa

GeForce Now mais uma vez decidiu fazer grandes coisas, Lançamento de uma longa lista de novos títulos disponíveis em breve para todos os assinantes de desktop. Especificamente, 60 novos jogos chegarão para todos durante o mês de outubro. É por isso que você deve aproveitá-los imediatamente para experimentar novos títulos sem pagar nada ou quase nada. Tudo que você precisa é de uma simples assinatura do GeForce Now e pronto.

Entre os videogames que merecem destaque estão: Vamos começar com Assassin’s Creed Mirage. Estamos falando do novo capítulo da série Ubisoft, uma das de maior sucesso dos últimos anos. E entãoi Age of Empires II: Edição Definitiva, Disponível agora no PC Game Pass, que permitirá que você implemente suas estratégias de crescimento de forma rápida e fácil. E também Metro 2033 Redux e Metro: Última Luz Reduxambos disponíveis na Microsoft Store com a melhor história, mecânica de jogo e gráficos.

Aqui estão outros títulos que você deve experimentar, também disponíveis a partir de outubro com GeForce Now:

Simulador de ladrão 2 A partir de 4 de outubro

A partir de 4 de outubro Embarque Na Microsoft Store

Na Microsoft Store Ambição Na Microsoft Store

Na Microsoft Store Hesitação mortal Na Microsoft Store

Na Microsoft Store Gambito Sombrio: A Tripulação Amaldiçoada Na Epic Games Store

Na Epic Games Store Espaço Hulk: Táticas Na Microsoft Store

Porém, ao acessar a página dedicada, você terá a oportunidade de acessar a lista completa dos próximos novos videogames. Ele estará disponível em outubro com sua assinatura GeForce Now. Recomendamos que você experimente todos, eles são gratuitos e vão deixar você sem palavras com sua mecânica de jogo e desempenho visual.