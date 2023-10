Parte de Rieti também voa para o espaço usando o foguete Vega da Agência Espacial Europeia

Rieti – Há também um pouco de Rieti no lançamento do foguete europeu Vega (European Advanced Generation Launcher), que decolou com sucesso anteontem da Guiana Francesa com a missão de colocar em órbita novos satélites para observar a Terra. Um importante projeto desenvolvido em cooperação com a Agência Espacial Italiana e Europeia. A empresa sediada em Rieti cria os sistemas de controle de solo “Tecnologias do Futuro Srl” E registrado com CNA Rieti, com sede na Viale Maestri del Lavoro. A sociedade de responsabilidade limitada é administrada João Paz Com suas duas filhas Alexandra E Juliana.

data. “Comecei a trabalhar em 1981, diz Giovanni, depois das escolas profissionais e do exército. No dia 7 de fevereiro tirei licença e no dia 11 do mesmo mês iniciei contrato de seis meses no Instrumentos Texas (The Glorious American Company, uma das primeiras empresas a instalar-se no pólo industrial de Rieti, ed.), onde trabalhava à noite e de manhã seguia a minha paixão pela pesca, e quando terminou o contrato confirmaram-me novamente. ” Giovanni trabalhou alguns anos no Texas e adquiriu diversas competências, que mais tarde utilizaria para abrir a sua própria empresa de electrónica em 1992. “Trabalhei – continua – numa cave, e depois em 1993 com dinheiro do Texas, para saímos cedo do negócio, uma dívida de cento e cinquenta milhões, comprei o terreno, construí o armazém e aos poucos começámos a fazer tudo o que podemos ver agora.”

O ponto de viragem. A “Future Technologies” é uma empresa familiar que emprega atualmente 11 pessoas e que, em 2021, segundo a Câmara de Comércio, teve um volume de negócios superior a um milhão de euros. Além de Giovanni, também estão duas filhas no escritório. Alessandra, formada em economia empresarial, é sócia e bebê de vinte meses que cuida da parte contábil da empresa.”

“Quando digo que somos uma empresa de eletrônicos, me perguntam se consertamos celulares”, diz Giovanni. Também está com eles Juliana, que retomou os estudos para se formar em engenharia de computação e automação. O seu hobby é a carpintaria, com a qual faz, entre outras coisas, excelentes canetas. As filhas de Giovanni ingressaram na empresa muito jovens e orgulham-se dos seus sucessos e reconhecimentos, como os atribuídos pela “Bodo’s Power Magazine”, prestigiada revista alemã dedicada exclusivamente à electrónica de potência, ou os obtidos pelas grandes empresas com quem trabalham. .

equipe de trabalho. “Eles têm onze funcionários trabalhando com eles: Fabio, que está na empresa desde 1997, depois Alessandro, Andrea, Jacopo, Mirco, Angelo, Angela, Silvia, Alesius e, por fim, o recém-chegado Luca. “Quando a experiência, a inovação e a capacidade empreendedora se unem, o resultado é um sucesso merecido”, explica Enza Bovaci da Cna, a quem o “Futuro da Tecnologia” está associado. A empresa projeta e constrói sistemas de energia, montagens elétricas e mecânicas, fiação estrutural e não estrutural e montagem de placas eletrônicas SMT e THT. Possui uma equipa de técnicos capazes de resolver problemas em sectores de mercado que incluem conversão de energia, comunicações, controlos digitais e industriais e mobilidade de informação. Coopera com importantes empresas que atuam na área de produção de dispositivos de energia de nova geração e cria protótipos de placas que são utilizadas em seus testes funcionais.

«A Tecnologie Future – como lemos no site da empresa – propõe-se, por um lado, como um parceiro confiável na criação de fios simples e complexos com o apoio de equipamentos avançados e avançados, e por outro lado, como uma empresa corporativa empresa capaz de fornecer produto acabado, pronto ou semimontado.

Leia o artigo completo

No Il Messaggero