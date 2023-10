Instagram, o ponto de inflexão para Stories: essa coisa vai deixar os usuários loucos

Desta vez chegam novidades incríveis ao Instagram em relação aos Stories: os usuários mal podem esperar para ouvir!

Sempre em busca de novas funcionalidades para tornar a experiência do usuário mais segura e satisfatória, Desta vez, o Instagram está prestes a apresentar outra inovação incrível Qual É sobre histórias. Os conteúdos que podem ser publicados no seu perfil nas redes sociais duram 24 horas.

O objetivo, além de levar a rede social a um patamar superior, é tentar reconquistar aquele segmento de usuários que nos últimos anos voltou sua atenção para novas plataformas, principalmente o TikTok.

De qualquer forma, parece que o Meta está pronto para conquistar a todos com uma função que vai enlouquecer seus assinantes. Você já sabe do que estamos falando? Vamos descobrir imediatamente.

Instagram, uma virada completa para as histórias: a notícia que enlouquece todo mundo

No momento, ainda está em fase beta, mas especialistas do setor já estão especulando Uma novidade incrível chega ao Instagram O que em breve deixará todos os usuários loucos. A nova função visa tornar a experiência na rede social mais completa e personalizada, Será sobre histórias.

O conteúdo 24 horas é muito popular entre os assinantes porque permite compartilhar vídeos e fotos sem que eles permaneçam permanentemente no perfil. Mas vamos tentar entender melhor em que consiste essa nova entrada.

Na prática, a nova funcionalidade permitirá compartilhar seus stories apenas com listas específicas de seguidores. Aliás, já existe uma opção semelhante, porque até agora é possível tornar as histórias visíveis apenas para os chamados “amigos mais próximos”.

Porém, com o novo recurso haverá mais um avanço nessa direção. Na verdade, o Instagram permitirá essencialmente que você crie grupos reais em destaque para os quais você pode sugerir diferentes conteúdos. Vamos explicar com mais detalhes.

Graças a esta inovação, o utilizador poderá partilhar as suas próprias histórias relacionadas, por exemplo, com o trabalho apenas com colegas, a esfera pessoal com amigos, familiares, etc. Resumindo, digamos que desta forma as histórias serão diversificadas por área de interesse.

Obviamente, tudo isto também terá consequências positivas em termos de privacidade. Sim, porque ao criar listas separadas de seguidores, será mais fácil proteger a sua vida privada de olhares indiscretos. Mas infelizmente a chegada desta atualização ainda não foi oficialmente confirmada e não podemos fazer previsões sobre a data de lançamento da atualização.

De qualquer forma, é muito provável que tal inovação seja muito bem recebida pelos usuários do Instagram.