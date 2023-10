O site que faz anotações para você: a solução que você não conhecia

Existe um site que faz anotações para você. Se você ainda não conhece, aqui está uma solução que vai facilitar sua vida.

Quantas vezes você teve que participar de uma aula online ou de uma ligação de negócios? E ter que fazer anotações? Uma situação bastante comum, que pode ser frustrante em alguns casos. Principalmente quando você não consegue acompanhar bem o tema da conversa, quando não tem oportunidade de se concentrar ou quando simplesmente sente falta de alguns pontos de encontro para anotar.

Como muitas vezes acontece, mesmo neste caso existe uma solução! Vem diretamente da tecnologia ou, melhor, Pela inteligência artificial. Na verdade, você deve saber que existe um site que é capaz disso Faça anotações para você, completo com divisões inteligentes em categorias e pontos. Assim, você pode acompanhar ativamente a chamada e, ao mesmo tempo, obter tudo o que é importante em um arquivo. E tudo isso é grátis.

Site de anotações: o que é e como funciona

Uma ferramenta de uso comum que lhe permitirá participar de qualquer chamada sem problemas de distração quando precisar fazer anotações. Existe um site que é capaz disso graças à inteligência artificial Transcreva todos os discursos principais com rapidez e facilidade. Sem que você precise fazer nada, na verdade também existem algumas joias adicionais que você deve conhecer.

Para poder utilizá-lo imediatamente, basta acessar o Google e Digite o endereço de tldv.io. Assim que a janela abrir, prossiga com o download e pronto. Esta é uma extensão válida Para Meet e Zoom, Capacidade de trabalhar automaticamente após a conclusão da instalação. Você pode tentar, talvez iniciando uma ligação com um amigo ou colega. Você verá que, assim que a ligação terminar, você encontrará um arquivo completo de tudo o que disseram um ao outro. Completo com listas com marcadores dos principais discursos.

E não é tudo porque, durante uma chamada, você pode pressionar um botão especial que permite fazer isso Grave determinadas situações em formato de vídeo O que você acha importante e que deseja analisar mais tarde. Também com o botão Compartilhar para poder enviar tudo para colegas ou outros amigos. Ferramenta incrível e totalmente gratuita, você deveria experimentá-la agora!