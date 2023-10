PS Plus Extra e Premium, outubro de 2023: um vazamento revela os principais jogos que chegam este mês

Como sempre, lembre-se que se trata de um vazamento e não de uma informação oficial. Com Bilbil No entanto, ele é um conhecido vazador que há anos compartilha informações corretas sobre o PS Plus e outros serviços. Portanto, podemos assumir que neste caso ele também está certo. Porém, a confirmação final chegará no dia 11 de outubro de 2023 às 17h30, momento do anúncio da Sony.

O famoso vazador Billbil-kun revelou como deveriam ser os jogos PS Plus Extra e PS Plus Premium Outubro de 2023 para jogadores de PS4 e PlayStation 5. A lista inclui:

The Last of Us Part 2 e Hogwarts Legacy, bem como os do PS Plus?

Uma cena da fase de abertura do Legado de Hogwarts

Como informamos anteriormente, há um boato circulando – baseado em uma imagem que supostamente vem da PS Store – de que Hogwarts Legacy e The Last of Us Part 2 estão chegando ao PS Plus Extra e Premium.

Pilbil-kun menciona que embora The Last of Us Part II não fará mais parte da linha de jogos PS Plus Extra e Premium em outubro de 2023. No entanto, ele não está compartilhando análises sobre Hogwarts Legacy, o que ainda parece uma escolha improvável, dado o enorme sucesso do jogo e o fato de ter sido lançado este ano.