A Microsoft tem uma surpresa para quem possui um Xbox 360

A nostalgia é uma besta feia, mas desta vez a Microsoft decidiu não brincar com os nossos sentimentos e se você tem um Xbox 360 em sua vida, há boas notícias para você.

Quando lhes mostrarmos o que é, certamente alguns de vocês vão levantar os olhos para o céu, mas para muitos, incluindo nós, é um pequeno presente que comunica respeito, Respeite sua história e respeite os jogadores.

Porque se você tiver um Xbox 360 Uma das coisas que definitivamente tentei fazer foi mudar imagem simbólica da sua conta. Talvez você também tenha Vendido E então, primeiro vá para o Xbox One e depois através da série Xbox X / S, você quer levá-lo com você, mas Eu perdi no meio do caminho. Do Twitter, a boa notícia chega por meio de uma conta Engenheiro-chefe da Microsoft, Aiden Marie Quem anunciou que o problema estava resolvido.

Microsoft, volte para o Xbox 360 com imagens de jogos

Na época do Xbox 360, era possível personalizar seu avatar no jogo de várias maneiras. Você poderia ter escolhido um destes Básico ou Comprar NS Vitórias gamerpic do seu jogo favorito. Com a mudança de consoles, também mudou a maneira como o Xbox lida com os jogos, e no caso de você decidir mudar sua imagem de perfil antes de passar para a próxima geração de consoles, você notou Você não consegue mais encontrar seu desenho favorito.

Também porque na transição do Xbox 360 para o Xbox One, havia um arquivo Aumentos em um Precisão Até mesmo avatares no jogo que transformavam as imagens do jogo em mini carimbos. Publicidade então Marie No Twitter, ele abriu as portas da nostalgia para muitos jogadores. Até porque, e nos comentários ao seu tweet, há essa divisão, muitos continuam a fazê-lo Use o mesmo jogo alternando entre os controladores Mas muitos decidiram mudá-lo. Saber que é possível pegar os antigos avatares do 360 de volta e torná-los do tamanho adequado faz com que muitos jogadores voltem no tempo.

No momento, essa mudança afeta os proprietários Xbox Series X no grupo Alfa pula para frente de dentro Portanto, é uma mudança que também será transportada para os painéis de todos. Se você faz parte do grupo Insider e deseja restaurar seu jogo Xbox 360, o que você precisa fazer é Corra novamente Glória antiga, ter certeza de que o gamerpic é o que você quer e a mudança, explica o líder de engenharia da Microsoft, mudará automaticamente para o novo console também.

Por esta atualização, temos que agradecer a outro usuário do Twitter que pediu a alguém para consertar seu gamerpic passando o Xbox One e depois o Xbox de última geração que se tornou. Letras minúsculas Não pode ser visto. Marie levou muito a sério Aos poucos, ele mostrou a todos o trabalho que estava tentando fazer para resolver o problema desse jogador, que imaginamos ter afetado muitos outros também.

Leia também -> EA compra novo estúdio, 1,4 bilhão de investimentos

Leia também -> 25% de videogame completo, más notícias para os jogadores

Esta é realmente uma mudança necessária? Para as pessoas mais pessimistas pode parecer perda de tempo, mas é, em nossa opinião, a prova de quão pouco é preciso para se comunicar com os jogadores que por trás do gigante que é uma máquina de dinheiro, há alguém que se preocupa com essas coisas também. Poucos detalhes. Detalhes que, no entanto, são a alma de qualquer comunidade.