Que carro Toto Wolff dirige? Alguns pertencem à competição

Se alguma vez houve uma figura polêmica e ao mesmo tempo respeitada do circo atual, com certeza é ele Totó Lobo. gerente de parede Mercedes Em poucos anos, conseguiu deixar de ser um simples acionista da williams Para Driver Manager e Star Manager, que o dominaram desde 2014, ano em que foi lançada a era híbrida da primeira classe, até 2021 em termos de Copa dos Fabricantes.

À luz de uma carreira tão gloriosa, nem é preciso dizer que Viena foi capaz de construir uma respeitável garagem privada. Mas que carro ele usa para suas viagens? Pelo que pode ser aprendido, a máquina mais comumente usada é única equalizador. Mas muitos carros de corrida, inclusive italianos, passaram por suas mãos, neste caso de Maranello.

O que são carros Toto Wolff?

Este último detalhe não deve ser uma surpresa. Presidente Hamilton e Russel Ele declarou em mais de uma ocasião que é um grande amante de Ferrari e sua produção maravilhosa.

Entre as que lhe pertencem, não se pode deixar de mencionar a bela F40. Construído por Cavallino de 1987 a 1992 (a construção austríaca remonta a 1990), é definido por muitos como o primeiro supercarro da marca. Equipado com motor V8 biturbo de 2,9 litros, capaz de entregar 478 cv, com velocidade máxima de 326 km/h, com zero a 100 em 4,1 segundos. Completamente restaurado pelo departamento Ferrari Classiche, quando o gerente o colocou em leilão, ele tinha apenas 5.500 km restantes. A sua principal vantagem reside no seu valor simbólico. Na verdade, ele foi o último modenês nascido com um dono Enzo continua vivo Precisamente por esta vertente, ascendeu a dois milhões de euros.

Curioso é porque, a certa altura, o bom Totó resolveu se livrar dele. Medo de atrapalhar no habitáculo de um veículo concorrente da montadora que representa.

Posto isto, um deles apareceu também no peito do homem de 51 anos Ferrari Enzo. Este foi quem vendeu para ele em 2014 Tom Hartley Jr. Especialista em leilões. Também neste caso, estamos falando de uma pérola que percorreu alguns quilômetros, e que percorreu apenas 2.000. Produzido entre 2000 e 2004, apenas quatrocentos exemplares chegaram ao mercado.

E o que posso dizer sobre La Ferrari Aperta, uma verdadeira joia híbrida, saiu da fábrica da Emilian entre 2013 e 2016. Aprimorado pelo HY-KERS inspirado na F1, ele traz um motor V12 de 800 cv, com salto da imobilidade aos 100 km/h em três segundos e máximo velocidade 350km/h. Sua peculiaridade reside na criação por convite. Um dos 210 foi especificamente para a cabeça do Black Arrows. Vermelho com vários elementos de fibra de carbono, está avaliado em 2,5 milhões de euros.

fechamos com Mercedes SL65 AMG Black Series De 2008. Mais uma vez, a unidade de potência é um V12 de 6,0 litros com turbocompressor e intercooler maiores do que a versão padrão. O sistema de exaustão e a unidade de controle também são diferentes. A potência é de 670 cv, com salto para 100 km/h em 3,8 segundos e velocidade máxima de 320 km/h, embora limitada eletronicamente.