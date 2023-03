Jogadores russos ameaçam GSC de publicar “dezenas de gigabytes” de vazamentos – Multiplayer.it

a Um grupo de jogadores russos Ele emitiu um ultimato aos desenvolvedores do GSC Game World, ameaçando-os com a publicação Dezenas de gigabytes de material vazaram para perseguidor 2 Se eles não atenderem às suas solicitações, que incluem a reintrodução do russo como idioma compatível.

O alarme foi disparado por uma postagem na rede social VK, que você encontra em este é o endereço enquanto quem aqui Tradução para o inglês, onde o grupo anexou algumas imagens e artes conceituais do jogo para provar que suas ameaças são sérias e tangíveis. No comunicado de imprensa, eles afirmaram ter “Una Enorme quantidade de material SOBRE STALKER 2 incluindo a história completa, descrições cinematográficas, várias artes conceituais, mapas mundiais e muito mais. O tamanho total é calculado em dezenas de gigabytes.

Para evitar que esse material vaze online, a GSG Game World é obrigada a cumprir seus pedidos até 15 de março de 2023, incluindo um pedido de desculpas aos jogadores bielorrussos e russos e uma reintrodução de a língua russa Entre os suportados e que no jogo oficial STALKER 2 Discord está o usuário NF Star “Not Banned”, que afirma ter sido banido sem motivo.

O grupo diz não querer revelar o material em seu poder porque sabe que “poderá levar ao adiamento ou cancelamento do jogo”, o que não é o seu objetivo. Eles afirmam que sua “atitude amigável” é evidenciada pelo fato de terem divulgado apenas uma pequena parte de seu material por despeito. Por enquanto, a GSC Game World não respondeu publicamente às suas ameaças.



STALKER 2, imagem oficial

Como você sabe, STALKER 2 está em desenvolvimento no GSC Game World, um estúdio localizado na Ucrânia. Ou melhor, estava localizado na Ucrânia. De facto, a invasão do país pelas forças russas obrigou grande parte dos promotores a deslocar-se para Praga onde se encontra a nova sede, enquanto outros ficaram no país e trabalharam remotamente, outros ainda lutaram pela sua pátria e infelizmente alguns deles morreu na batalha. Tudo isso inevitavelmente desacelerou o trabalho no jogo, agora programado para um período indeterminado em 2023.

Em março do ano passado, a GSC Game World anunciou esta STALKER 2 não será lançado na Rússia (Portanto, não vai funcionar nem localizar esse idioma). Assim, ele afirmou:

“Não lamentamos perder aquela parte da sociedade que apóia a guerra na Ucrânia. Sabemos que há pessoas que sabem o que está acontecendo e apoiam a Ucrânia nesta guerra, mas você também não poderá comprar o jogo. Faça isso . A discriminação não é possível.”