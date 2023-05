PixelOpus está fechando com base em uma decisão do PlayStation Studios, a Sony emite um comunicado [aggiornata]

atualizar: A Sony divulgou uma declaração oficial sobre o fechamento do PixelOpus. Um porta-voz disse: “O PlayStation Studios avalia regularmente seu portfólio e o status dos projetos de estúdio para garantir que atendam aos objetivos estratégicos de curto e longo prazo da organização. Como parte de seu recente processo de revisão, foi determinado que o PixelOpus fechará em 2 de junho. .” Abaixo você pode encontrar a notícia original.

A notícia original: PixelOpusum membro da equipe PlayStation StudiosEle anunciou no Twitter que “a aventura chegou ao fim”. A equipe está de pé fecha suas portas.

Especificamente através da sua conta TwitterA empresa escreveu: “Caros amigos, nossa aventura PixelOpus chegou ao fim. Enquanto esperamos um novo futuro, queremos agradecer de coração aos milhões de jogadores apaixonados que nos apoiaram e nossa missão de criar jogos criativos. . Estamos verdadeiramente gratos!”

PixelOpus Ele é o criador de Entwined and Concrete Genie. Este último foi lançado em outubro de 2019. Depois de três (muitos) anos e meio, a equipe não havia feito nenhum anúncio sobre novos jogos: agora podemos supor que o que eles tentaram criar não deu certo e que a empresa decidiu para fechar suas portas.

PixelOpus foi um dos Equipes menores no PlayStation Studios E, no entanto, ele ainda não publicou uma verdadeira obra-prima. Entwined obteve uma média quase adequada e Concrete Genie foi considerado bom, mas não de alta qualidade, pelo menos quando se trata de críticos internacionais.

Claro, é sempre uma pena quando um time falha e não tem como inventar algo novo, especialmente porque o PixelOpus tem todo o potencial para ser o “time de jogos indie” do PlayStation. Felizmente, todas as pessoas que trabalhavam para a empresa podem encontrar novos empregos, talvez em outras equipes do PlayStation Studios. Desejamos a ele o nosso melhor.