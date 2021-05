Steam, console portátil SteamPal Nintendo Switch parece ser confirmado – Nerd4.life

SteamPal, Conversação Console portátil Estilo baseado no Steam Nintendo Switch, som Foi confirmado: ArsTechnica citou várias fontes próximas ao projeto que relataram como o desenvolvimento de hardware está progredindo há algum tempo.

no Diretor Até o final do ano, se a disponibilidade de componentes permitir, o console SteamPal estará na realidade Computador Um laptop equipado com controles físicos e tela sensível ao toque.

De acordo com a ArsTechnica, o nome SteamPal é temporário, o nome oficial ainda é desconhecido, mas as vantagens são claras: será uma plataforma multifuncional portátil baseada no Steam, a mesma de que ele estava falando Gabe Newell Algumas semanas atrás, durante um painel de discussão na Nova Zelândia.

Fabricado com um chip fabricado Intel Corporation ou AMD mas não NVidiaNão está claro se o SteamPal será oferecido em configurações diferentes ou em uma única versão. O protótipo que as principais fontes viram ostentou de qualquer maneira Tamanho Maior que o Nintendo Switch.



Lenovo Lavie Mini, um dos muitos computadores estilo Nintendo Switch.

Este formato deve permitir que o sistema incorpore não apenas os controles físicos que já mencionamos, mas também O touchpad Parece menor do que no console do Steam.

O SteamPal ainda estará no estágio de protótipo, com recursos variáveis, como acontecia anteriormente com os dispositivos Valve. Portanto, o Especificações técnicas, Mas fala-se em saída de vídeo USB-C para conectar a telas maiores, talvez até por meio de um dock.

SteamPal OS tem que ser alguma distro Linux, Enquanto Dell preço Nada se sabe ainda e é improvável que o dispositivo seja oferecido em uma forma semelhante ao Nintendo Switch.