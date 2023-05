O novo recurso que todo mundo adora

Ótima novidade para as mensagens de voz do Whatsapp com função capaz de dar a máxima liberdade ao usuário: no que trabalhar

O Whatsapp não para de trabalhar para melhorar o aplicativo de mensagens também em termos de mensagens de voz: aqui está a função que está sendo testada e porque pode ser útil e importante para os usuários.

o trabalho que ele fez Equipe de desenvolvedores do Whatsappque de tempos em tempos melhoram a experiência do usuário adicionando ou aperfeiçoando funcionalidades para atender às necessidades de um grande e grande público de usuários.

Na verdade, muitas pessoas o usam todos os dias aplicativo de mensagens instantâneas, Para se comunicar com amigos, parentes e colegas e trocar mensagens de texto e voz, como conteúdo multimídia.

mensagens de voz do whatsapp Está disponível há vários anos e é definitivamente um dos melhores missão Absolutamente amados e apreciados, eles permitem que as pessoas se inscrevam em pequena escala Minha voz Para enviar aos destinatários, descanse os dedos, poupe tempo e comece quando não for possível.

Atualmente, os desenvolvedores estão testando um novo recurso capaz de Transcrever mensagens de voz para WhatsApp; Este último está disponível na versão iOS beta v2.23.9.70, Segundo o que relatei WABetaInfo, sobre.

Esta é uma novidade útil que, a chegar, permitiria, por exemplo, detetar a mensagem quando não é possível ouvir, por exemplo numa reunião.

Mensagens de voz do Whatsapp: transcrição, como funcionam e quando podem ser úteis

Transcrever mensagens de voz no Whatsapp Definitivamente representará um equipamento adicional para aplicativo, Suporte a usuários que podem não ser capazes de ouvir Notas de voz.

Pense em uma pessoa que pode estar em uma reunião, ou em uma videoconferência, e nesse momento chega uma mensagem de voz que não pode ser reproduzida com o viva-voz ligado, só para citar alguns.

Com a transcrição, eles podem dizer Conteúdo da mensagem E se necessário, responda imediatamente. De acordo com o feedback recebido dos testadores públicos, os desenvolvedores corrigirão quaisquer bugs, se houver, e devem disponibilizar o recurso apenas em breve. iOS quanto android.

Estes, alguns detalhes sobre esta função, então nos resta esperar para ver se e quando chegará o tão esperado novo produto que oferecerá mais liberdade aos usuários do Whatsapp.

Continuando com o popular aplicativo de mensagens, aqui estão algumas dicas úteis para quem o usa Whatsapp Mas quem não conhece todos os aspectos e possibilidades do aplicativo.

Em primeiro lugar, o Atalhos secretos com menu ao seu alcance: É assim que você pode acessá-lo. Igualmente importante égerenciamento de espaço‘, para viajar pelas memórias dos conteúdos e organizá-los.