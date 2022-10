Primeiros detalhes online, equipe Bloober em desenvolvimento, tempo exclusivo para PS5 – Nerd4.life

apareceu na Internet eu Primeiros detalhes A partir de Silent Hill 2 Remakeum dos jogos que a Konami deve anunciar esta noite durante o evento dedicado à série Silent Hill, e que deve marcar seu renascimento.

De acordo com o vazamento, que vem do site WhatIfGaming, ao qual já devemos informações antecipadas verificadas, como a da campanha Call of Duty: Modern Warfare 2, que pode ser jogada antecipadamente por quem reservar o jogo, e que tem uma coleção de depoimentos de algumas fontes anônimas. , que são consideradas confiáveis, e o projeto ficará nas mãos da Bloober Team, estúdio The Medium e Layers of Fear, que tem um acordo de cooperação com Konami.

Ele também confirmou os rumores de que será ‘Console temporário exclusivo PS5 por um período de doze meses. Portanto, também será lançado instantaneamente no PC.

Até agora não há um ainda dia de lançamentoNo entanto, os usuários do PlayStation poderão adicioná-lo à lista de desejos da PlayStation Store logo após o evento.



Silent Hill 2 está prestes a retornar?

Por um lado Toque, a obra será emoldurada pelos ombros do protagonista. Masahiro Ito e Akira Yamaoka, principais autores do roteiro original, também colaboraram no projeto.

finalmente, o Gráficos Foi descrito como lindo e de última geração.

De resto, vale relatar o fato de que o insider The Snitch, conhecido pela qualidade de suas fontes, o citou.