Silent Hill Transmission, tudo que a Konami anunciou durante a transmissão ao vivo

Acabou com uma reviravolta lá Transmissão silenciosaOu a conferência em que a Konami revelou o futuro da popular série de terror (olhando para o passado). Esse desenvolvimento, além dos jogos, se deve ao fato de a editora japonesa ter publicado o vídeo inteiro sem simular uma transmissão real. Mas vamos resumir tudo o que foi anunciado durante a Transmissão Silent Hill.

No entanto, de qualquer forma, a primeira surpresa foi o anúncio oficial de um remake de Silent Hill 2, talvez um dos capítulos mais queridos da série. O jogo será exclusivo do console PlayStation 5, mas também chegará ao PC e 12 meses depois em outras plataformas. Vários dos criadores originais do jogo estiveram envolvidos no desenvolvimento, como o compositor Akira Yamaoka, que revisou a trilha sonora há 20 anos, o produtor Motoi Okamoto e o artista conceitual Masahiro Ito.

Esta grande equipe colabora com o Bloober Team, o desenvolvedor polonês famoso por Layer of Fear e The Medium. Bloober promete recriar o clássico Silent Hill 2 de forma moderna, não apenas nos gráficos, mas também na mecânica do jogo.

Assim como os vazamentos da tarde previram, Silent Hill 2 Remake não é o único novo jogo da série. A Annapurna Interactive, uma das editoras mais importantes do momento, está trabalhando em uma experiência de terror que fará parte da histórica marca japonesa: Cidade de Silent Hill Fall. O jogo foi criado por No Code, ou por aqueles que desenvolveram Observer e Stories Untold, um jogo ambientado nos anos 80, pelo menos nas TVs CRT vistas no filme.

Nesse caso, é um jogo original que os criadores chamam de terror psicológico.

A equipe com Annapurna e Blooper não são os únicos Cooperar O que a Konami está pensando. De fato, a editora japonesa está procurando estabelecer outras parcerias de qualidade como essa para expandir a marca Silent Hill.

Em vez disso, o produtor Rui Naito quis falar sobre issoadaptação cinematográfica Da série que mostra o trailer de Return to Silent Hill. O projeto está nas mãos de Victor Hadid, que produziu os filmes anteriores, assim como os filmes de Resident Evil. Por outro lado, o diretor será Christoph Gans, o diretor do primeiro filme. “Vai ser um grande filme”, ​​declararam os produtores. No entanto, o elenco e a produção ainda não começaram.

Então é hora de alguns Itens de marca, como a estátua de pirâmide vermelha em escala 1:6 criada em colaboração com Masahiro Ito, a estátua de James Sunderland, a estátua de Maria e, finalmente, a estátua final secreta SH2 chamada “Inu-End”. Há também um desfile pop-up para Nurse Bubble Head e um diorama de cena de elevador com Maria e Red Pyramid Thing

Não pode faltar um set skates Camisetas e bonés estão todos disponíveis na Konami Store.

Voltamo-nos para Jacob Novak, CEO da ginvid, que introduziu uma espécie de série interativa dedicada a Silent Hill: Ascension. Uma experiência que chegará em 2023 e será possível viver online com os amigos. Uma história interativa em que as escolhas devem ser feitas e as consequências pagas.

Em conclusão, Silent Hill Transmission Konami mostrou um trailer de Silent Hill f, um novo jogo da série. O que significa F, cinco ou 5? Ainda sabemos um pouco sobre Silent Hill F, exceto que é um pouco perturbador, também graças à história escrita por Ryukishi07, o design de personagens de Kera e a produção de Motoi Okamoto. Tudo desenvolvido pela Neobards Entertainment.

O que você acha?