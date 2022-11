Vazamento revela jogos gratuitos para PS5 e PS4 com antecedência – Multiplayer.it

Um vazamento, vindo do bem informado e altamente confiável Kun Belbel-kun, revelou o que provavelmente será Jogos gratuitos de ps4 e ps5 incluído na assinatura PS Plus A partir de dezembro de 2022. A lista deve incluir os seguintes endereços, para não ser considerada 100% segura (mas aproximadamente):

biomutante – PS5 e PS4

– PS5 e PS4 Nocaute Divino (DKO) – PS5 e PS4

– PS5 e PS4 Edição Lendária Mass Effect – PS4

Biomutant é uma boa ação de mundo aberto, embora com alguns problemas críticos. Desenvolvido pela Experiment 101, é fruto de muitos anos de dedicação, mas pode ter se revelado um pouco ambicioso. De qualquer forma, é um título decididamente válido, com um sistema de combate acelerado e um mundo para explorar.

Divine Knockout (DKO) é um jogo de luta multiplayer onde personagens de desenhos animados têm que lutar ferozmente entre si em diferentes arenas, que irão evoluir durante o jogo. O jogo consistirá em diferentes modos e será multiplataforma. Ele será lançado para todas as plataformas em 6 de dezembro de 2022, que é o mesmo dia em que chegará ao PS Plus.

Mass Effect Legendary Edition parece ser o melhor título do mês, apesar de estar com o PS4. Esta é a coleção revisada e corrigida dos três primeiros efeitos coletivos, que inclui todo o conteúdo dos três jogos e permite reviver as aventuras de Shepard até o fim, mas aprimoradas em 4K Ultra HD. Digamos que para quem ainda não jogou, cada mês de assinatura por si só pode valer a pena.

Diga-nos o que você acha desses Jogos PS Plus de dezembro de 2022 para PS4 e PS5? Se confirmado, você ficaria feliz?