Foi descoberta uma super-Terra recorde, uma das mais massivas – Espaço e Astronomia

Descoberta de um recorde para uma super-Terra: é um dos planetas mais massivos já vistos, com um raio duas vezes o diâmetro do nosso planeta e uma massa 10 vezes maior. O avistamento deste estranho planeta, chamado TOI-1075 b, é do Telescópio Espacial Tess da NASA (Transiting Exoplanet Survey Satellite) e Elemento O relatório de sua descoberta foi aceito para publicação no Astronomical Journal. A nova gigante Terra, a cerca de 200 anos-luz de distância, revelou propriedades extremas: devido à proximidade de sua estrela, sua temperatura superficial é de cerca de mil graus, é coberta por magma derretido e dura apenas um ano e meio dia. , o que significa que leva apenas 14,5 horas para completar uma revolução completa em torno do orbe.