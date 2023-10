Lycamobile, os clientes estão com problemas: os seus dados estão em risco. o que está acontecendo.

É cliente Lycamobile? Tenha cuidado com as empresas nas quais você confia: Seus dados podem estar em risco: eis o que acontece.

Nem sempre é fácil decidir em qual companhia telefônica confiar. Existem vários fatores a considerar para tomar a decisão certa: custos de ativação, o display proposto, nossas necessidades em relação ao display, quão forte é o sinal, suporte para qualquer rede 5G e muitos outros pequenos detalhes que entram em jogo. Jogo quando decidimos fechar contrato com esta ou aquela agência. Mas não há dúvida de que segurança e privacidade são fundamentais.

Se você confiou recentemente na Lycamobile – ou é um cliente antigo, você pode querer revisar suas escolhas. Ultimamente, os clientes desta companhia telefônica têm passado por momentos muito difíceis, e se você também tem essa operadora, Seus dados podem estar em risco. Veja o que está acontecendo e por que você deve se informar sobre o assunto.

É cliente Lycamobile? Aviso: seus dados pessoais correm sério risco

A inglesa Lycamobile, operadora nascida em Londres em 2006, mas que também se espalhou por Itália nos últimos anos, não tem nada a invejar outras empresas mais populares e conhecidas em Itália como Tim, Wind ou Vodafone. Freqüentemente, eles oferecem ofertas muito benéficas para os clientes e cada vez mais pessoas confiam em seus serviços. No entanto, erros podem acontecer e, quando os dados confidenciais dos seus clientes estão em jogo, não é exatamente uma boa publicidade. O que está acontecendo?

O que vem acontecendo com a Lycamobile há várias semanas é o pior pesadelo para quem trabalha com dados de outras pessoas: Ataque pirata Isso coloca em risco a empresa e as informações relacionadas aos clientes que escolheram esta operadora de telefonia. Na verdade, os sistemas de segurança da empresa estão sob ataque, e se você também é cliente, existem alguns problemas que pode ter encontrado como a impossibilidade de preencher o telefone no cartão SIM e o bloqueio de chamadas nacionais e internacionais.

A empresa disse que alguns dados de clientes foram roubados neste ataque cibernético – do qual apenas alguns países como Estados Unidos, Tunísia e Reino Unido foram poupados – mas não forneceu mais informações sobre este tema ou como pretende avançar. para aumentar a segurança de seus clientes. Na verdade, não há outras informações sobre isso no momento.