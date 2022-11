Activision Blizzard credenciada pelo antitruste na Sérvia – Multiplayer.it

A Autoridade Antitruste Sérvia ela tem concordou EU’Aquisição da Activision Blizzard Da Microsoft por US$ 68,7 bilhões. A notícia foi conhecida graças a um documento do governo sérvio, que basicamente afirma que não foram identificados riscos de mercado, caso o negócio se concretize.

A análise contida no documento, que tem cerca de dez páginas, diz respeito principalmente ao mercado interno, que possui características peculiares. Assim, o regulador teve em conta as quotas de mercado das Microsoft e Activision Blizzard estão no setor, provando que sua fusão não criará riscos para o mesmo mercado, dominado pela Valve no cenário do PC e pela Nintendo neste console, com a Sony ficando em segundo lugar.

E sua própria Microsoft possuirá 10-20% das quotas de mercado de consoles de jogos, Sony 30-40%, Nintendo 40-50%. A fusão não produzirá nenhum impacto vertical e em nada reduzirá a concorrência, até porque a Microsoft declarou publicamente que continuará a fornecer conteúdo da Activision Blizzard para consoles concorrentes (Sony e Nintendo).

Podemos ainda ler no texto: “Fica ainda afirmado que os participantes na operação não têm poder de mercado suficiente para implementar uma estratégia que impeça ou limite o acesso à concorrência”.

Resumindo, a Microsoft ganhou outro sim vote para o negócio. Deve-se notar que a opinião do Antimonopólio Sérvio não é vinculativa e não o será mesmo em caso de oposição, mas a obtenção de apoio adicional é sempre positiva nesses casos.