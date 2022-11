4 jogos já confirmados antes do anúncio oficial – Multiplayer.it

Estamos aguardando o anúncio oficial das próximas primeiras partidas dezembro de 2022 no catálogo Xbox Game Passque pode acontecer amanhã ou, o mais tardar, na próxima terça-feira, mas ao mesmo tempo já podemos pensar Quatro jogos já foram confirmados Longo na escalação no próximo mês.

claro que é só um Pequena porção Qual será a lista completa de jogos que chegarão durante o mês de dezembro de 2022, para os quais teremos que aguardar as comunicações oficiais da Microsoft, que costumam chegar por meio de dois anúncios diferentes relacionados a jogos para a primeira e segunda quinzena do mês.

Entretanto, podemos considerar os seguintes jogos como já confirmados e esperados para dezembro de 2022 no Xbox e PC Game Pass:

Hello Neighbor 2 – 6 de dezembro (console e PC)

Chained Echoes – 8 de dezembro (console e PC)

Infinite Guitars – 13 de dezembro (console)

High On Life – 13 de dezembro (console e PC)

Hello Neighbor 2 é uma continuação da ação furtiva com elementos de semi-terror, em que nos encontramos no papel do repórter Quentin envolvido na busca de algumas pessoas desaparecidas na cidade de Raven Brooks.

É claro que isso leva à casa assustadora do Sr. Peterson, que parece guardar segredos horríveis e na qual o jogo é ‘esconde-esconde’.

Chained Echoes é um JRPG bastante clássico, que se passa em uma história épica ambientada no continente de Valandis, onde por muito tempo travou-se uma guerra entre três reinos, até que um grupo de aventureiros decidiu tentar trazer a paz ao mundo.

Infinite Guitars é um “Rhythm RPG” como definido pelos desenvolvedores, ou melhor, um tipo de RPG com elementos de um jogo de ritmo musical, onde temos que lutar contra robôs invasores com uma guitarra elétrica. Finalmente, mas talvez o mais importante, alto na vida É um estranho jogo de tiro em primeira pessoa com um cenário de ficção científica, mas com um forte tom humorístico.

Desenvolvido pela Squanch Games, High On Life é uma espécie de paródia sci-fi que nos faz enfrentar inimigos e situações absolutamente malucas usando as armas mais ridículas.