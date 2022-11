Activision não acredita no programa Xbox Game Pass e PS Plus, trará seus jogos apenas em caso de aquisição – Nerd4.life

ativação Aparentemente não acredita Em serviços como Xbox Game Pass E a PlayStation Pluse só trará seus jogos para esses catálogos em caso de aquisição: a Microsoft está relatando isso depois de ouvir algumas fontes dentro da empresa.

Depois de revelar que o Xbox Game Pass parou em 25 milhões de assinantes, apesar das expectativas serem de 35 milhões, no mesmo documento enviado ao CMA, a casa de Redmond fala sobre como a Activision Blizzard funciona. céticos contra plataformas Inscrição.

“A Activision nunca lançou novos jogos em serviços de assinatura e não tem planos de fazê-lo no futuro”, afirma o relatório.

“Se a aquisição falhar, o conteúdo da Activision não será disponibilizado em serviços desta natureza. Portanto, a transação não pode de forma alguma exacerbar o cenário competitivo do mercado.”

A Activision não transferiu seus jogos (incluindo Chamada à ação) significativamente em qualquer serviço de assinatura, e não há evidências que sugiram que isso mudará de rumo no futuro previsível. “

Registros regulares da empresa e depoimentos de alguns executivos mostraram isso Sem planos Nesse sentido, se a aquisição falhar.”

A Activision já está preocupada que aderir a este tipo de serviço de assinatura possa ter um impacto O impacto negativofazendo com que as franquias diminuíssem em importância e canibalizando as vendas de novos lançamentos em particular.”