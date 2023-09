Mercedes CLA – uma amostra de como seria

família nova – o Conceito Mercedes CLAé muito mais do que um exercício de estilo porque antecipa grande parte dos conteúdos que a empresa alemã irá oferecer nos seus electrodomésticos da empresa alemã Entrada familiar de luxoque incluirá um total de quatro novos modelos: Extensão CLA especialmente, Pausa para filmagem do CLA e SUVs Autoridade de Qualidade Ambiental E Extensão EQB.

nova plataforma – Existem muitos novos recursos de Conceito Mercedes CLA, começando pela nova plataforma MMA (Mercedes Modular Architecture), que conta com motores mais avançados e uma arquitetura de software especial de ponta chamada MB.OS. para’independência O anúncio deste protótipo elétrico já foi divulgado 750 km No ciclo WLTP o consumo é de 12 kW/100 km. também “completo” Eu sou Muito rápido Graças à sua construção de 800 volts oferece a possibilidade de utilizar até 250 quilowatts de energia de recarga, o que nos permite em 15 minutos restaurar a energia útil para uma viagem de até 400 km.

Tração Traseira – A potência da nova geração de motores elétricos montados em Conceito Mercedes CLAuma unidade de 110 kg composta por motor, transmissão e eletrônica de potência (denominada MB.EDU). 238 cv. A potência é transmitida às rodas traseiras através Caixa de câmbio de duas velocidades. Há também um avanço em termos de baterias, tanto em termos de autonomia como de redução de emissões de CO2. Na verdade, a empresa projetou dois tipos diferentes de baterias: a versão básica com química de fosfato de ferro-lítio e a versão topo de linha com ânodo de óxido de silício.

Novo sistema operacional – Não menos importante é o aparecimento do novo Sistema operacional MBOS, uma arquitetura de chip para nuvem conectada nativamente que controla todos os “domínios” de um veículo: infoentretenimento, direção automatizada, carroceria, direção e carregamento. Obviamente, ele também lida com a nova interface de usuário na tela que se estende por toda a largura, o que é uma evolução do que encontramos atualmente no EQS. Além de Tecnologia mínima de painelo Conceito Mercedes CLA Possui uso extensivo de materiais sustentáveis ​​e uso criterioso de iluminação ambiente LED dinâmica.

novo estilo – estilisticamente Conceito Mercedes CLA ComoSedã cupê elegante Quatro portas com painel “nariz de tubarão” e grade iluminada por dezenas de LEDs. Os faróis com design leve representando o emblema da estrela da Mercedes são muito distintos. Quando visto de lado, o teto de vidro ligeiramente inclinado flui para trás. O design aerodinâmico da carroceria é aprimorado por maçanetas niveladas e rodas de 21 polegadas.

Utilitários que não podem faltar – o Conceito Mercedes CLA Em seguida, é equipado com um sistema de direção semiautônomo Nível II que utiliza um sensor LiDAR e múltiplas câmeras. Além da segurança ativa e passiva, a Mercedes tem dado especial atenção ao dispositivo de prevenção de abandono, que, através da análise de dados biométricos, consegue perceber se uma criança está no habitáculo e se um adulto está com ela.