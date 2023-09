Estas estátuas antigas são uma mina de ouro: valem até 10.000 euros

Algumas das figuras do passado que eram consideradas bastante insignificantes estão agora a adquirir um importante valor económico. Veja quais valem mais

coletar cartões colecionáveis Não é mais apenas uma paixão como costumava ser. Hoje pode representar um verdadeiro negócio capaz de gerar receitas que não têm grande importância. Obviamente, este conceito só se aplica a alguns tipos estatuetas ou cartões.

Um exemplo apropriado deste ponto de vista é o cartão de alguns desenhos animados e videogames japoneses, como i Pokémon, Yu-Gi-Oh, World of Warcraft e Magic: The Gathering. Em particular, os primeiros podem representar fontes de rendimento de grande importância. Vamos descobrir juntos quanto eles podem produzir atualmente.

Quais são as estátuas cujo valor pode chegar aos 10 mil euros

Vá passo a passo Tigre espectral de World of Warcraft Tem uma distribuição bastante limitada e é muito procurado por colecionadores ou amantes deste videogame. Pode valer até 10.000€ se for mantido em perfeitas condições. Realmente emocionante se você pensa que é apenas um cartão.

Muito menos porções para Destrua o vírus do cartão de Yu-Gi-Oh. Pertence ao popular mangá japonês e está relacionado a um dos personagens principais da série. É reservado apenas para vencedores Campeonato Chunen de Salto.

Volte-se para os fãs Magia: Reunião O widget de valor é Caminhe no tempo. Para os torcedores, é um item obrigatório mesmo não podendo ser utilizado em competições oficiais. O valor de mercado pode chegar aos 4 mil euros para peças bem conservadas.

De volta ao reino Yu-Gi-Oh! Outra estátua a não perder é a Estátua Armamento Lord Killer. Eles são muito poderosos e procurados e às vezes recebem o grande prêmio em torneios. O valor de mercado ronda os 9.000 euros. No entanto, é uma quantia significativa que muitos estariam dispostos a gastar.

Mas talvez a peça mais poderosa de todas seja Treinador Pokémon. Entre os fãs do gênero, é considerado uma espécie de marco. É tão raro que é considerado muito precioso. Pode ser revendido em pelo menos perfeitas condições 10 mil euros. Porém, dada a demanda, você também pode solicitar mais. Sempre há alguém disposto a enlouquecer para conseguir isso. Portanto, se você tem alguns cromos antigos guardados em algumas caixas no sótão, é melhor examiná-los com atenção antes de jogá-los fora. Você corre o risco de desperdiçar um saque inestimável.