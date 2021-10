Pokémon Legends Arceus é um mundo aberto ou não? Nintendo apresenta a primeira explicação – Nerd4.life

Ultimamente, a dúvida surgiu Arceus Pokémon Legends Não muito grande mundo aberto Em The Legend of Zelda Breath of the Wild em um estilo de jogo de região como Monster Hunter. Atualmente, Nintendo Ele deu uma resposta inicial à pergunta.

através de um Comunicado de imprensa oficial Enviado para Kotaku, que, como nós, relatou informações sobre a potencial falta de um verdadeiro mundo aberto, a Nintendo diz: “Em Pokémon Legends Arceus, o Jubilant Village servirá de base para missões de detecção. Depois de receber uma missão ou solicitação e ter preparando sua próxima jornada, os jogadores deixarão a vila para estudar uma das regiões Depois de concluir o trabalho de pesquisa, os jogadores terão que voltar para se preparar para sua próxima missão. É hora de compartilhar mais informações sobre como explorar a região de Hisui em breve. ”



A montanha no meio do Pokémon Arceus Legends

A Nintendo afirma que um arquivo estrutura Na verdade, é semelhante ao mundo de Monster Hunter, com viagens para o mundo exterior e não é realmente um grande mundo aberto, mas sim uma coleção de grandes áreas. No entanto, ainda não está claro se seremos realmente capazes de nos mover entre as diferentes regiões por meio de uploads ou se cada missão será necessariamente limitada a uma região específica. Teremos que esperar que a Nintendo revele mais detalhes sobre Arceus Pokémon Legends.

