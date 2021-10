Ferrari Testarossa, o ícone volta à vida graças à Officine Fioravanti

Fioravanti. Workshops Pé restomod personalizado para Ferrari Testarossa . Já falamos sobre isso há algum tempo quando a empresa Mostre um protótipo Alguns detalhes técnicos são esperados. O supercarro italiano que deu vida a tantos fãs graças à empresa suíça que criou um modelo fiel ao passado, mas com uma série de mudanças técnicas para melhorar as habilidades dinâmicas e o desempenho.

Para evitar que o veículo atinja o solo e avance em declives e lombadas, o veículo contém Elevação do sistema anterior Que se preocupa principalmente em elevar o nariz em 70 mm. Existem também barras estabilizadoras que podem ser ajustadas em 6 posições na frente e atrás. As rodas que mantêm o design original medem 17 polegadas na frente e 18 polegadas na traseira. Pneus Michelin 4S ou Pirelli Trofeo R estão disponíveis.

A empresa suíça trabalhou começando com a primeira série Testarossa. Felizmente, Fontes icônicas projetadas por Pininfarina Não é tocado, exceto por alguns pequenos detalhes. Afinal, distorcer o design de um verdadeiro ícone do passado não faria sentido. As maiores mudanças estão relacionadas à mecânica profundamente atualizada. Vamos começar com a configuração com a qual você pode contar agora Amortecedores Ohlins ajustáveis ​​eletronicamente especialmente desenvolvido para este carro esportivo.

A Officine Fioravanti também melhorou a aerodinâmica do carro esportivo graças à criação de um novo fundo plano. O sistema de travagem também foi completamente modificado. Agora, encontramos discos Brembo com pinças de 6 pistão na frente e pinças de 4 pistão na parte traseira. Também há ABS que pode ser ajustado para 12 configurações. Para lidar com a abundância do rolo 12, era assim Controle de tração introduzido, também ajustável através de um limitador especial dentro do habitáculo. Os trabalhos no chassis e na mecânica permitiram reduzir o peso em 130 kg em relação ao Ferrari Testarossa original.

E chegamos ao motor revisado também. O V12 de 4,9 litros agora pode contar com 510 cv (375 kW), em comparação com os 390 cv (287 kW) originais. O torque é de 600 Nm, a zona vermelha começa em 9.000 rpm e A velocidade máxima é de 323 km / h. Para atingir esses resultados, a empresa trabalhou em vários elementos do motor, incluindo eletrônica (2 mapas), bloco do motor, injeção, distribuição, sistema de admissão e escapamento.

O design interior mantém a atmosfera original da Ferrari Testarossa. No entanto, encontramos novos estofados de couro, tomadas USB-C e um rádio Compatível com Apple CarPlay. Curiosidade, lá dentro há um telefone antigo na hora que pode ser usado para ligar. Na verdade, ele pode ser conectado via Bluetooth a um smartphone moderno. O preço ainda não foi anunciado.