Star Rail é um novo RPG dos autores Genshin Impact, primeiro trailer e detalhes – Nerd4.life

Anunciado há poucos dias com um teaser, lançou hoje o primeiro miHoYo Anúncio oficial Novos detalhes revelados Honkai: Star Real, novo RPG baseado em turnos Criado pelos terceiros autores de Genshin Impact e Honkai Impact no PC, iOS e Android.

Em Honkai: Star Rail, os jogadores viajam com o Astral Express e exploram as “infinitas maravilhas” da galáxia. Pelas poucas informações divulgadas no site oficial, sabemos que o jogo será um RPG com elementos estratégicosCom possibilidade de formação de equipa pessoal. Além disso, vários personagens foram apresentados, incluindo 7 de março, Himiko, Seely e Wilt, que também podemos ver na promoção.

Os interessados ​​podem tentar a sorte e se inscrever para a versão beta do Honkai: Star Rail fechado no site oficial, que você pode acessar através de este é o endereço.

No momento, nenhum outro detalhe foi compartilhado, como uma janela de lançamento para várias plataformas e se haverá gacha mecânica, como outros produtos miHoYo. É provável que mais informações sejam reveladas nos próximos meses.

