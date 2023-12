GTA 6: Um vazamento viral no TikTok parece mostrar o jogo, vindo do ‘filho do desenvolvedor Rockstar’

A realidade finalmente superou o bom e velho meme “meu tio trabalha na Rockstar Games”, mesmo com Filho do desenvolvedor Rockstar North Pelo qual ele parece ter sido responsável Jogo GTA 6 vazou no TikTokcom curto O vídeo que se tornou viral Isto parece autêntico.

Pessoas do Reddit e Fórum Recitera. O curto vídeo O TikTok mostra um trecho fora da tela de um jogo desconhecido que na verdade parece ser GTA 6.

O filme é exibido na tela da televisão por alguns segundos, mostrando A Jogo de mundo aberto, com vista a um mapa urbano de grande escala e difícil de reconhecer. Não está relacionado com nenhum jogo atualmente no mercado nem é compatível com GTA V, como se esperava inicialmente.