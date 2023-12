Chuveiro walk-in: aqui estão seus componentes e a quantidade de espaço necessária para projetá-lo

Um dos espaços mais populares e desejáveis ​​​​nos banheiros modernos é o box amplo, e aqui está em que consiste e quanto espaço é necessário para ter um.

As casas de banho são uma das divisões que testemunhou uma grande revolução nos últimos anos. Os novos sistemas, os chuveiros, as pias, tudo é tão diferente agora dos banheiros das casas antigas. Os quartos são agora mais elegantes, simples e práticosÀs vezes com materiais de maior qualidade e maior atenção aos detalhes. No entanto, muitos banheiros são pequenos e você deve aproveitar ao máximo o espaço disponível. Uma das aspirações mais recentes que todos definitivamente desejam é um box amplo, espaçoso e bonito.

Mas em que consiste? O box amplo é simplesmente um box amplo que não possui prateleira ou estrutura e ocupa parte do ambiente e fica praticamente nivelado com o chão. Esses chuveiros geralmente apresentam grandes janelas e enormes chuveiros O que é cada vez mais encontrado em banheiros modernos. Esteticamente bonitos, extremamente confortáveis ​​e espaçosos, e mais fáceis de limpar, para quem tem espaço e disponibilidade, os chuveiros são agora um ‘must have’ numa casa de banho premium.

Quanto espaço você precisa para um box amplo

Primeiramente Você tem que imaginar isso em um de nossos banheirosExistem diferentes tipos de divisórias de duche, podendo ocupar toda uma parte da divisão, contendo essencialmente três paredes, ou apenas parte da casa de banho, contendo assim duas paredes. Imagine colocar o avião na sala, traçar as medidas com fita adesiva e ver Como alguém se encontra em tal espaço? E se isso for possível. Aqui estão algumas dicas para ter uma ideia mais precisa das possíveis medições.

Para chuveiros especializadosAssim, fechado entre três paredes como mostra a foto à esquerda, as medidas ideais seriam: 180 cm de comprimento, 120 em vidro e 60 em porta. Assim você terá Uma grande porção de espaço Onde você pode se mover confortavelmente. Neste caso, tanto o comprimento como a largura dependem, em certa medida, do tamanho da sua casa de banho, e é a própria localização da divisão que determina as dimensões.

Para um chuveiro com parede nos dois lados, como mostra a foto à direita, a situação é diferente. O ideal seria uma xícara de 120 cm Com base de duche que varia entre 150 e 160 cm. Neste caso, a distância das louças sanitárias também é importante, caso queira deixar o chuveiro aberto e torná-lo um verdadeiro walk-in. Portanto, o ideal seria manter uma distância de pelo menos 60 cm das louças sanitárias do quarto.