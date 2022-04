O lançamento de Soulstorm no PS5 via PlayStation Plus foi devastador para a equipe – Nerd4.life

Leva Mundo estranho: Tempestade de Almas acima de PS5 Insira o jogo diretamente no catálogo PlayStation Plus Acabou sendo uma opção destrutivo Para a equipe de desenvolvimento: Lorne Lanning, residente em Oddworld, foi revelado.

Com os custos de produção subindo, o estúdio estava procurando ajuda financeira e a Sony ofereceu a eles um acordo para trazer Oddworld: Soulstorm (revisão) para PS maisevidentemente por uma certa quantia de dinheiro que Lanning não conseguiu determinar.

A questão é que o jogo deveria sair em janeiro de 2021, quando uma base foi instalada PlayStation 5 Ainda era limitado e previa-se que os downloads gratuitos seriam no máximo 100.000: com base nisso, os números de colaboração foram determinados.

Após a assinatura do acordo, a pandemia do COVID-19 obrigou os membros da equipe a trabalhar em casa, resultando em referência Oddworld: Soulstorm em abril: mais três meses em que o usuário do PS5 se expande drasticamente.

O resultado desses eventos inesperados foi que Oddworld Inhabitants acabou sendo o jogo mais baixado no PS5 com Quase quatro milhões de cópiaspraticamente todos entregues aos assinantes do PlayStation Plus: uma diferença dos prédios que se mostraram economicamente devastadores para os autores.