Mais de 500 horas para completá-lo 100% – Nerd4.life

Dying Light 2: Permaneça Humano Você terá orgulho de um Tempo Loucura: Conforme anunciado pelos desenvolvedores, para completar o jogo 100% você precisará de pelo menos 500 minério: O tempo que leva para andar de Varsóvia a Madrid mais ou menos.

Depois do vídeo com a árvore de habilidades e o trailer da versão para PC com RTX ativo, Dying Light 2: Stay Human está de volta para fazer as pessoas falarem sobre si mesmas e alimentar o hype em torno do lançamento com detalhes interessantes sobre seu rico chassi.

de bom mundo aberto, imaginamos que o novo capítulo da série Techland levaria várias dezenas de horas para ser totalmente concluído, mas não esperávamos experimentar mais do que 500 horas.

Ao post no perfil oficial Dying Light 2: Stay Human, muitos usuários que não tiveram medo desses números responderam, que já postaram suas próprias estatísticas com seu primeiro Dying Light, provando que já o jogaram por mais de 500 horas .

Você vai apoiar todo esse material com qualidade consistente? Vamos descobrir a partir de 4 de fevereiro no PC, PS5, PS4 e Xbox Series X | S e Xbox One, com um lançamento na nuvem para o Nintendo Switch em algumas semanas.