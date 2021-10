Os melhores pixels de todos os tempos chegarão à Itália com ótimos preços

Chegou o momento que os fãs do Google esperavam: durante o evento feito pelo google Gigante da Califórnia apresentado oficialmente Google Pixel 6 NS Google Pixel 6 Pro. Não houve surpresas, graças às muitas visualizações fornecidas pelo próprio Google mais de 2 meses atrás. Desde então, houve uma longa série de notícias, rumores e especulações oficiais e não oficiais, que nos permitiram descobrir quase todos os detalhes dos dois smartphones.

Portanto, vamos resumir a ficha técnica dos dois smartphones, antes de nos aprofundarmos nos detalhes do novo software e funções exclusivas que vêm com o Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Recursos técnicos do Google Pixel 6

Entusiastas de dispositivos compactos, que apreciavam o tamanho pequeno Google Pixel 5Eles inevitavelmente ficarão desapontados, visto que O Google Pixel 6 é maior do que seu antecessor. Embora a otimização funcione, a tela de 6,4 polegadas ocupa mais espaço do que o painel de 6 polegadas do Pixel 5. A taxa de atualização de 90 Hz com HDR10 permanece inalterada, uma decisão questionável que empurrará mais de um usuário para o modelo Pro.

Sob o corpo, do qual falaremos em breve, encontramos as primeiras grandes novidades, representadas por fatias amarradas Ele foi desenvolvido nos últimos quatro anos e é fortemente dedicado à inteligência artificial, que sempre foi um ponto forte do Google. Graças à nova plataforma de tecnologia desenvolvida pela Mountain View, o Pixel 6 pode desfrutar do tipo mais inovador de inteligência artificial, combinada com um sistema de aprendizado de máquina de alto nível.

A RAM é de 8 GB enquanto em termos de memória interna, o smartphone está disponível com uma capacidade de 128/256 GB, que obviamente não é expansível. Conectividade sem falhas, que além de fornecer suporte para redes 5G (SA / NSA), permite que você use seu smartphone mesmo com redes 4G / LTE e tecnologias anteriores.

Há também WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, suporte a NFC para pagamentos móveis e um conector USB para carregar. Nesse sentido, a bateria é um bom avanço em relação ao modelo anterior e atinge 4600 mAh, com carregamento rápido de 30W com fio e carregamento sem fio de 21W, usando o novo carregador Pixel Stand 2.

Uma grande novidade também no setor fotográfico, que tem um design decididamente especial. Na verdade, o sensor principal de 12 megapixels, usado desde a primeira geração com vários desenvolvimentos, foi abandonado e, em seu lugar, o Google escolheu Sensor de 50 MP (f / 1.85), capaz de capturar 150% mais luz do que o sensor usado no Pixel 5. O sensor fornece pixels de 1,12 mícron, estabilidade óptica e eletrônica. Além do sensor principal, encontramos um sensor grande angular de 12 MP (f / 2.2) (FoV 114 °), com flash LED para completar a configuração da cabine e sistema de foco a laser.

Em primeiro plano, o Google entrou usando a solução furador Com um orifício no meio da parte superior da tela, um sensor de 8 megapixels.

Recursos técnicos do Google Pixel 6 Pro

O Google Pixel 6 Pro compartilha um bom pedaço de folha de dados técnicos com seu irmão mais novo, mas vai oferecer melhorias pequenas, mas significativas em muitas áreas. começa com um Tela AMOLED de 6,71 polegadas com resolução QHD + بدقة (1440 x 3120 pixels) com uma extensão Taxa de atualização de 120 Hz E o suporte para o padrão HDR10 +, protegido pelo Gorilla Glass Victus, é o topo da linha de produção da Corning.

Junto com o chipset Tensor desenvolvido pelo Google, encontramos 12 GB de RAM e 128/256/512 GB de memória interna UFS 3.1 não expansível. A conectividade inclui suporte para redes 5G (SA / NSA) e 4G / VoLTE por meio de nanoSIM e eSIM. Também há suporte para WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS e Galileo. Conector QZSS e USB tipo C. A bateria, que suporta carregamento com fio de 30 W e carregamento sem fio de 23 W, usando o novo Pixel Stand 2, tem capacidade de 5,00 mAh.

O setor fotográfico segue a renovação trazida pelo Pixel 6, com Sensor principal de 50 MP, rodeado por um sensor ultra grande angular de 12 megapixels e um terceiro sensor. O Google Pixel 6 Pro está equipado com um arquivo Sensor periscópio de 48 MP (f / 3.5) capaz de garantir zoom óptico de 4x, que pode atingir um fator comum de 20x, com foco a laser. Na frente, por outro lado, encontra seu lugar com a solução instalada furador, uma Sensor grande angular de 11,1 MP com 94 ° FoV.

Não há carregador de bateria no pacote de vendas, conforme o esperado. Será possível adquirir um modelo de 30W por $ 25 (nos EUA). Alternativamente, você pode comprar o novo Pixel Stand que cobra até 23 watts e custa 79 euros.

Design do Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Se o Google não ousa com o Pixel 5 de uma certa forma, apostando em um design conservador sem certas soluções, então não se pode dizer que com a nova geração, o gigante americano não causou rebuliço, principalmente na parte traseira do aparelho . Na verdade, de início, o Google Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro não possuem as peculiaridades que os tornam imediatamente reconhecíveis, com uma tela grande, quadros bem otimizados e, por fim, Um leitor de impressão digital integrado na parte inferior da tela, que é uma solução digna de um aparelho deste calibre.

Se a interface for completamente anônima, o back-end é definitivamente único, com uma solução que tem causado muita discussão, e provavelmente o fará por muito tempo, mas isso pode valer a pena no longo prazo. Na verdade, o Google decidiu trazer os sensores da câmera traseira, dois no Pixel 6 e três no Pixel 6 Pro, em uma faixa que vai de um lado do smartphone ao outro.

Para deixar mais claro, o Google usou três cores diferentes: a unidade de imagem é preta em todos os modelos, enquanto a parte superior e inferior da tampa são feitas em cores diferentes. Atenção também foi dada ao setor de áudio, já que ambos os modelos estavam equipados com alto-falantes estéreo e três microfones.

Se os dois dispositivos na frente são praticamente indistinguíveis, é fácil reconhecê-los na parte de trás: o Google Pixel 6 na verdade tem a seção acima da unidade fotográfica que é um pouco menor do que o Pixel 6 Pro. Se tudo isso não bastasse, o Google trabalhou por várias cores, embora haja uma versão para ambos os modelos negro tempestuoso (Com a capa em dois tons diferentes de cinza).

Google Pixel 6 também disponível em cores diferentes Kinda Coral (vermelho / rosa-laranja) e Tipo Seafom (Verde / Aquamarine) Enquanto as cores adicionais para o Google Pixel 6 Pro são Sorta Sunny (dourado / amarelo) E branco turvo (cinza branco).

As dimensões são 158,6 x 74,8 x 8,9 mm para o Pixel 6, que pesa 207 gramas, e 163,9 x 75,9 x 8,9 mm para o Pixel 6 Pro e pesa 210 gramas.

Notícias de software Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Se do ponto de vista do design e da ficha técnica, certamente não faltam inovações, e no programa a Google sempre encontrou a sua força e mais uma vez a empresa americana não desiludiu, divulgando uma grande quantidade de novidades.

O Google confirma que o Pixel 6 receberá cinco anos de atualizações de segurança, até outubro de 2026, mas no que diz respeito ao Android, as atualizações são “apenas” garantidas até 2024. Depois, três lançamentos, mesmo que não totalmente descartados, podemos chegar a o quarto depois.

Nem é preciso dizer que o sistema operacional é o Android 12, que apareceu oficialmente com o Pixel 6 e o ​​Pixel 6 pro, depois de enviar o código-fonte para o AOSP Nas últimas semanas. Além das inovações que trouxemos para vocês nos últimos meses, marcadas sobretudo pelo Material You, uma nova linguagem de design que representa uma grande evolução da temática material até então utilizada, mas também por meio de muitas inovações, algumas das quais exclusivas para a série Pixel 6.

Como sempre, o Google deu atenção especial ao setor fotográfico, que, graças à inteligência artificial e ao aprendizado de máquina, atingiu a nona série com seu próprio chipset Tensor. Desta forma, muitas operações podem ser realizadas diretamente no smartphone que requerem a intervenção de inteligência artificial, sem a necessidade de fazer upload de nada para a nuvem.

Com borracha mágica Você pode remover objetos indesejados das fotos, embora o recurso possa não se aplicar a todos os itens. Pelos exemplos mostrados pelo Google, entendemos que é possível remover pequenos objetos que entraram no quadro por engano, ou pessoas que aparecem à distância.

rosto diplor É o novo nome para o modo retrato, que permite obter uma limpeza facial maior, sem distorção e com a reprodução correta do tom da pele. modo de movimento Em vez disso, dá mais profundidade aos alvos em movimento, tornando a parte do tiro onde ainda há elementos mais visíveis. Ser capaz de usar um microfone Bluetooth para capturar áudio durante a gravação de vídeos é muito conveniente, melhorando assim a qualidade das gravações.

Uma das principais inovações introduzidas pelo gGoogle Pixel 6 é, sem dúvida, um maior suporte do Google: quatro anos de atualizações do sistema operacional (o que significa que o Android 16 também chegará no Pixel 6) enquanto os patches de segurança serão garantidos por 5 anos. Portanto, esta é uma excelente notícia, que fará com que os potenciais compradores durmam em paz, e com certeza receberão atualizações por muito tempo.

No entanto, permanece a possibilidade de que nem todas as novas funções estejam disponíveis, mas isso é ditado principalmente por inovações de hardware introduzidas com cada geração que não podem necessariamente ser aplicadas a modelos que foram vendidos anteriormente.

Graças ao novo Pixel Stand, o usuário também tem a possibilidade de ajustar a velocidade de carregamento, escolhendo entre a velocidade máxima, ideal para recarga de emergência, carga ideal para situações normais e carga silenciosa para quem mantém o carregador de bateria perto da cama. Você não quer ser incomodado à noite, deixando a recarga levar várias horas. Na verdade, o modo “Max” leva os ventiladores ao limite, para conter o aumento da temperatura devido ao carregamento rápido.

novas casas coloridas

As prévias das capas nas últimas horas também se mostraram corretas. O Google decidiu abandonar as capas de tecido para optar por modelos de plástico reciclado, em cores que espelham as dos smartphones.

O Pixel 6 cobre três cores, Stormy Sky, Light Rain e Cotton Candy, enquanto o Pixel 6 Pro tem quatro cores: Stormy Sky, Light Frost, Soft Sage e Golden Glow. Obviamente, todos os gabinetes são resistentes à água e oferecem proteção de tela graças a um entalhe fino, que é ótimo para quedas. Na Europa é vendido a partir de 29 euros. É importante destacar que as capas vão aumentar o peso do smartphone em 35 gramas.

Preços e disponibilidade do Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

O Google Pixel 6 e o ​​Pixel 6 Pro já estão em pré-encomenda hoje e os envios começarão a partir de 26 de outubro nos países afetados pela distribuição. Os preços europeus começam em € 649 por Google Pixel 6 e sim € 899 por Google Pixel 6 Pro. Ambos os modelos serão comercializados na Itália no início de 2022, mas ainda não há detalhes sobre datas e preços.