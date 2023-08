Land Rover, há um problema com este modelo: ele está sendo recolhido agora

A Land Rover é uma das marcas de automóveis históricas e é lamentável que o modelo crie muitos problemas para a empresa.

A condução todo-o-terreno na Europa evoluiu muito nos últimos anos e são muitos os que querem ter estes modelos. As empresas tentaram de todas as formas se aprimorar cada vez mais, mas ninguém conseguiu se impor como a empresa fez Land Rover.

Na Europa, foi crescendo Land Rover A fim de expandir ainda mais o alcance desses carros. Isso também levou ao parto Range rover Um modelo intimamente associado à marca britânica que se tornou famosa ao longo do tempo.

O objetivo, no entanto, é tentar de todas as formas tornar esses carros também ecológicos. Isso é uma grande ajuda para muitos, principalmente porque limitará o que tem sido a única crítica real a esses carros ao longo dos anos.

A eletricidade é o futuro e dá vida aos deuses SUV Eles podem ter impacto zero, o que é crítico para melhorar o meio ambiente. No entanto, esta é uma mudança drástica e não pode ser concluída para muitos, pois levará a uma queda no desempenho.

Infelizmente, apenas um desses modelos acabou sendo uma bagunça. lá Range Rover PHEV Na verdade, é um dos carros mais revolucionários de todos os tempos.É lamentável que um grupo de carros produzidos no último período sofra de problemas.

Range Rover PHEV: problemas de bateria

Isso foi oficialmente relatado diretamente pela sede, com Land Rover que o transferiu vários Range Rover PHEV Produzido em janeiro de 2023 muitos problemas. A partir desse momento, a empresa resolveu aprofundar cada vez mais a busca e por isso sempre surgem outros problemas.

Já em março alguém falou em excesso de zelo e prudência, porém Range Rover PHEV Foi retirado de produção. Levei dois meses de trabalho e estudo antes de obter uma resposta 2 de maio de 2023.

A bateria teve um problema de montagem, pois o parafuso que prendia o conector HV à fita falhou. Nesse momento, vários estudos foram realizados, com decisão final prevista para agosto de 2023.

Todos Range Rover PHEV Eles terão que ser chamados para entender o problema real. Apesar disso, nenhum problema particular parece ter surgido em relação a esses carros, na verdade não há incêndios causados ​​​​pelo uso Range Rover PHEV.

Assim que a varredura estiver concluída, o Land Rover Isso determinará quais carros terão esse problema. Nesta altura, os carros vão começar a ser recondicionados, sendo a substituição da bateria a cargo da empresa.

O veículo em questão contém uma bateria M9Z3-10B759-CA Com capacidade de 38,2 kWh, seu custo é de aprox. 130 mil euros. Resumindo, não são muitos os que têm a sorte de adquirir este lindo carro e agora ele está pronto para melhorias e estabilidade.