Como se pode mesmo comprar um Audi entre os 16 e os 24 mil euros (mesmo a metade do preço de tabela)

EU’Comprando um Audi usado Pode ser uma opção de economia de dinheiro. Os carros usados ​​geralmente têm um preço mais baixo do que os novos e, se você consultar ofertas de vendas do mesmo fabricante, também são possíveis garantias adicionais. Não só isso, mas de tempos em tempos, a Audi pode oferecer promoções, descontos ou pacotes especiais em determinados modelos. A sugestão é ficar de olho no site oficial da Audi ou entrar em contato com as concessionárias locais para saber quais ofertas estão disponíveis. Vamos descobrir a seguir:

Audi barato, como comprá-lo

Você trabalha em um Audi barato

Audi barato, como comprá-lo

A Audi oferece uma variedade de modelos, alguns dos quais podem ser mais baratos do que outros. Por exemplo, mais compacto como Audi A1 ou Audi A3 Eles tendem a ter preços mais moderados do que os sedãs de luxo maiores. Escolher modelos mais antigos ou versões básicas pode resultar em um custo menor. E se é caro comprar um carro novo imediatamente, por que não considerar as opções de financiamento ou leasing? Essas soluções permitem que você decomponha o custo do veículo em parcelas mensais mais gerenciáveis.

Audi A1 Sportback É uma minivan de 5 portas com linhas firmes e uma presença enérgica. O habitáculo oferece bastante espaço e o tablier digital é de boa qualidade, embora os plásticos não estejam entre os melhores. lá versão allstreet Tem uma distância ao solo de 5 cm. Em termos de condução, este é um dos minicarros mais divertidos de conduzir, com um equilíbrio perfeito e uma excelente estabilidade nas curvas.

orientação Leve, suave e precisoCaixas de câmbio automáticas bem trabalhadas. Relativamente ao preço, enquanto um Audi A1 Sportback novo pode custar cerca de 23.000 euros, é possível encontrar modelos usados ​​na loja oficial da Audi por cerca de 16.000 euros, beneficiando assim de um desconto significativo.

Audi A3 Sportback É um cinco portas de médio porte com linhas musculosas e uma dianteira agressiva. O tablier tem um design angular e moderno, com dois grandes ecrãs de série, e os acabamentos são de boa qualidade. Dirigir é preciso e gratificanteE o conforto beneficia de uma excelente insonorização. Todas as trocas são válidas. O preço do novo Audi A3 Sportback ronda os 29.000 euros, mas no mercado de usados ​​é possível encontrar exemplares a rondar os 17.000 euros, o que garante poupanças significativas.

Audi Q2 É um crossover compacto que foi atualizado nos para-choques, grade e equipamentos. Mantém um estilo sofisticado e oferece um espaço amplo e bem equipado. É fácil de manusear e silencioso, mesmo que a suspensão seja um pouco rígida. Os motores de 30 HP são progressivos, enérgicos e eficientes, enquanto os outros são mais abundantes. As caixas de câmbio são boas, especialmente o S tronic. enquanto o Preço inicial para o modelo básico Por cerca de 30.000 euros, pode comprar um carro usado em segunda mão por cerca de 23.000 euros.

Audi Q3 É um SUV médio de estilo desportivo, com um interior acolhedor, moderno e tecnológico, equipado com um grande painel de instrumentos digital configurável. A presença de um sofá deslizante aumenta o conforto. A aderência à estrada, a direção precisa e a suspensão bem ajustada são apreciadas, garantindo um bom conforto de direção. o motores de 150 cv É realmente animado e a caixa de câmbio robótica é confiável. O Audi Q3 começa em cerca de € 31.000, mas no mercado de usados ​​pode cair para cerca de € 24.000.

Você trabalha em um Audi barato

A Audi divulgou informações interessantes sobre Aplicações futuras dentro de sua gama de modelosIncluindo carros da cidade. A empresa dos quatro anéis anunciou o compromisso de lançar veículos movidos a bateria a partir de 2026, com o objetivo de eliminar os veículos de combustão interna até 2033.

Esta estratégia levará à introdução de uma série de novos carros movidos a bateria nos próximos anos. Oliver Hoffmann, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Audi, confirmou o compromisso da marca em fornecer veículos elétricos em todos os principais segmentos até 2027, incluindo carros urbanos. A oferta incluirá veículos de emissão zero com as mesmas dimensões dos carros existentes A3, A4, A6, A7 e A8Além de uma ampla gama de crossovers de tamanho semelhante.

A Audi está focada na produção de carros urbanos elétricos, como evidenciado por IA: conceito de ME. O chefe de Pesquisa e Desenvolvimento destacou a atenção da empresa às exigências do mercado e pretende propor soluções inovadoras e não convencionais para atender à crescente demanda por carros compactos movidos a bateria. A Audi está trabalhando no projeto Artemis, que visa desenvolver uma versão elétrica do A8.

Ai: O ME, com 4,3 metros de comprimento e 1,9 metros de largura, é projetado como um verdadeiro carro urbano, equipado com um motor de 170 cavalos montado no eixo traseiro. lá tração elétrica Permite reduzir saliências e remover o túnel do eixo de transmissão, o que aumenta o espaço a bordo. O Audi Ai:ME pode acomodar até quatro pessoas graças às suas várias configurações de assentos e compartimentos de armazenamento. O preço ainda não foi determinado, mas poderá oscilar entre os 20.000 e os 25.000 euros.