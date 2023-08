Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, 50% de desconto na Amazon: ligue e pegue

com tela de 1,55 polegadas A alta resolução oferece maiores possibilidades de ver todos os detalhes da tela, para uma experiência visual e tátil muito melhorada, fAté 10 dias de autonomia e GPS independenteEle Ela Xiaomi Redmi Watch 2 Lite É um dos dispositivos vestíveis mais procurados no momento. hoje obrigado promoção Em andamento, você também pode se tornar parte da família de dispositivos Xiaomi protegendo esta verdadeira joia por conta própria giz de cera azul. Então suba Amazonas seguindo este link E feche a compra por apenas 48 euros, com envio rápido e gratuito via Primeiramente.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Blue, que desconto!

O dispositivo suporta i encaminhamento Quatro sistemas principais posicionamento global. O chipset GNSS integrado oferece desempenho aprimorado para rastreamento de localização mais preciso. Quatro principais sistemas de posicionamento global são suportados: GPS, GLONASS, Galileo e BDS. A nível desportivo está ao seu dispor 17 modos profissionaisincluindo HIIT e Yoga, para ajudá-lo a alcançarA meta de condicionamento físico que você deseja.

No entanto, geralmente estão presentes Até 100 modos de treinamento intenso O que lhe dá mais opções e permite monitorar parâmetros mais diferentes. Por exemplo, ele monitora seu sono o tempo todo e fornece relatórios detalhados sobre sono profundo, sono leve e estágios de sono REM para ajudá-lo a ver o que está acontecendo enquanto você dorme. O nível de saturação (SpO₂) indica a quantidade de oxigênio presente no sangue. Obtenha seu SpO₂ medido a qualquer hora, em qualquer lugar para sua tranquilidade. Ele oferece suporte ao monitoramento contínuo de seu SpO₂ enquanto você dorme, para que você tenha controle completo e de longo prazo.

O sensor PPG de alta precisão integrado também permite que você faça isso Monitore sua frequência cardíaca 24 horas por dia e para enviar um alerta quando uma frequência cardíaca anormal é detectada. Por último, mas não menos importante, o dispositivo Suporta o novo carregamento magnético. Apenas um toque para carregar seu relógio. A duração da bateria é de 10 dias com uso normal e 14 horas no caso de uso contínuo do modo GPS durante o exercício. Então não hesite e faça o seu próprio Este é um incrível wearable Marcas conhecidas pouco invejáveis Por apenas 48 euroscom raid e remessas gratuitas de Primeiramente.

