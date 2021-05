Um jogo de 43 GB foi adicionado à PS Store. É um novo jogo de Call of Duty? – Multiplayer.it

Com o nosso relatório PlayStation Game Size, temos a oportunidade de descobrir Activision Adicionado em PlayStation Store Novo tamanho de jogo de 43,970 GB. Ainda não se sabe o que é, mas a possibilidade mais credível é que seja um jogo épico Chamada à ação.

A idade recomendada para o jogo é +17 (PEGI 18) e o ID do jogo (que difere do título do jogo) é “Amamos cães!(Amamos cães!) Esta é a única ‘evidência’ disponível, mas pode não fazer nenhum sentido.

De acordo com os fãs, poderia ser Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered ou uma versão especial de um jogo multiplayer. vanguarda, O nome não oficial nos referimos ao capítulo 2021 do COD. No ano passado, de fato, uma “porta vermelha” foi encontrada na Microsoft Store, ligada ao Call of Duty Black Ops Guerra Fria. No entanto, aconteceu em julho: maio parece um pouco cedo para a fase de teste, mas claramente não é impossível.

Alguns jogadores também falam sobre Call of Duty Ghost, onde os cães aparecem. Por enquanto, isso é apenas suposição, é claro: uma hipótese é tão boa quanto outra. Não há mais nada a fazer a não ser esperar.

Enquanto isso, vamos nos alegrar que Raven continue sua luta contra trapaceiros em Call of Duty Warzone: 500.000 jogadores foram expulsos do campo de batalha gratuito Battle Royale.