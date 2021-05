Plataforma de apostas multiplataforma, aceita Bitcoin e distribui NFT – Multiplayer.it

Como informamos nas últimas horas, Sony Ele patenteou um sistema projetado para fazer apostas ao vivo durante certos eventos esportivos. Detalhes importantes sobre este projeto estão surgindo agora, por exemplo, o fato de que será multiplataforma e não será simplesmente associado à marca PlayStation e compatível com VR. Além disso, os fãs de criptomoedas ficarão maravilhados em saber que o sistema aceitará Bitcoin Pode ser distribuído NFT.

O sistema foi registrado em 13 de maio de 2021, embora tenha sido revelado no final de 2019 por Michael Chow, um dos engenheiros da Sony trabalhando no Aprendizado de máquina.

A descrição da patente refere-se a um sistema destinado a fornecer aos espectadores informações sobre as possibilidades associadas às apostas, sejam financeiras ou não financeiras. Os ganhos serão “financeiros” (por exemplo, dinheiro ou Bitcoin) E também não financeiras (objetos de jogo, direitos digitais e moeda virtual) ”, dizia a patente. Interessante é a apresentação do Bitcoin, o mais famoso e falado sobre criptomoedas do mundo, e os“ direitos digitais ”a que se pode referir NFT (Símbolos não sujeitos a fungos), organismos digitais únicos que se tornaram populares nas últimas semanas.

O sistema é atualizado automaticamente e em tempo real e sempre distribuirá automaticamente os ganhos com base no resultado do evento.

Esta plataforma será apresentada em sobreposição Ao vivo no evento em consoles de jogos como o PlayStation da Sony ou em Unidade de controle Fabricado pela Microsoft, Nintendo e outros fabricantes de fones de ouvido para realidade virtual e realidade aumentada, televisores portáteis (Smart TVs e TVs para Internet), computadores, tablets e telefones. “

Como sempre no caso de patentes, é preciso dizer que não é certo que a Sony as usará. No entanto, muitos associam isso ao interesse de grandes multinacionais japonesas no cenário de e-sports, por exemplo, a aquisição da EVO, o maior torneio de luta do mundo.

Neste endereço você pode encontrar Página de patente.