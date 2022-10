Fim do suporte após dois meses? Os desenvolvedores estão seguindo seus passos – Nerd4.life

Modernização: Frontier Developments anunciou que não será mais publicado Atualizações de jogabilidade para o F1 Manager 2022 Menos de dois meses após o lançamento, mas após a resposta negativa dos fãs, o estúdio se tornou tão Recupere parcialmente seus passos.

A Frontier publicou um novo post que tentaEsclarecer as notícias de ontem“Como no post anterior, os desenvolvedores dizem que as principais atualizações do jogo estão chegando ao fim, enquanto os patches menores continuarão.” Para ser claro, os desenvolvedores dizem: “Continuaremos a oferecer suporte ao F1 Manager 2022, com várias atualizações atualmente em andamento, para abordar os problemas mais importantes levantados pela comunidade”.

No entanto, os desenvolvedores fizeram declarações contraditórias comparado aos anteriores. Uma das principais reclamações dos jogadores é sobre a questão dos carros não dispararem corretamente sob o safety car. Ontem, um membro da equipe afirmou que “podemos confirmar que esse problema não será mais abordado no F1 Manager 2022”, pois a solução “requer grandes mudanças de jogabilidade que não são acessíveis a partir deste jogo”.

Hoje, a Frontier diz que o problema “não é considerado um recurso em jogo. Ele permanece na lista de tópicos que estamos analisando no F1 Manager 2022. Continuaremos a fornecer detalhes mais específicos sobre outras coisas em que estamos trabalhando assim que for confirmado. ”

notícias originais: desenvolvedores fronteira Eles declararam que Suporte pós-lançamento A partir de Gerente de F1 2022 Ele terminará com o lançamento do próximo patch, apenas dois meses após o lançamento do jogo no PC e consoles, com o estúdio concentrando seus esforços “inteiramente em novos projetos”.

A decisão foi tomada, de acordo com o estúdio, “para garantir que os seguintes projetos associados à marca F1 Manager realizem seu potencial”. Como sabemos, a Frontier obteve uma licença para fazê-lo 4 jogos de gerenciamento baseado na fórmula 1.

Uma meta razoável em circunstâncias normais, ou seja, após um suporte abrangente e de longo prazo, mas no caso do F1 Manager 2022 estamos falando de um jogo que foi lançado no final de agosto e ainda sofre de muitos insetos e mecânicas de jogo que serão revisadas, como também evidenciado por Comentários do Steam do jogo.

“A próxima atualização do F1 Manager 2022 será a última atualização significativa em resposta ao feedback dos jogadores ou alterações e adições sugeridas”, disse o post do Reddit da Frontier.

“Quaisquer atualizações posteriores serão um pequeno patch que não resultará em mudanças significativas na jogabilidade. Para garantir que os próximos projetos do F1 Manager atinjam seu potencial e atendam às expectativas de nossa equipe e da comunidade, o foco do toda a equipe de desenvolvimento deve migrar para projetos após o F1 Manager 2022 após esta atualização.

Como esperado, os jogadores não gostaram da notícia e estão altamente criticado A equipe da Frontier trabalhou nas mídias sociais e no subreddit oficial F1 Manager 2022. Muitos usuários dizem que não comprarão o próximo jogo da série, enquanto outros já estão tentando obter um reembolso de sua plataforma de referência.

F1 Manager 2022 lançado no PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S. 25 de agosto. Em nossa revisão administrativa de fronteira mencionamos:

“As expectativas para a nova gestão da F1 eram altas, mas foi apenas parcialmente cumprida. F1 Manager 2022 é um bom ponto de partida para o trabalho (o desenvolvedor recebeu uma licença de quatro anos), mas ainda é muito imaturo em conteúdo, especialmente para a parte de gestão mais rigorosa”.