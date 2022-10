Adeus a Giancarlo Pesci, pai de Simon

Ele fez da justiça sua bússola e sua profissão. Giancarlo Pesci, o juiz de longa data de investigação de Bérgamo e pai do nosso colega Simon, morreu ontem à noite aos 81 anos, de doença.

Genovese de nascimento, Giancarlo Pesci Bergamo logo foi adotado. Depois de terminar o liceu e de se formar em Direito na capital da Ligúria, ingressou na magistratura em 1976. Foi o caminho de Toga que o levou a terras europeias: a sua primeira nomeação, após concurso, foi de facto pretor em Clusone, onde tomou posse em 1977. A Sede de Upper Valley está lidando particularmente com um tema pioneiro na época, a principal causa de acidentes de trabalho.



Giancarlo Pesci Em 1982 mudou-se para o Tribunal do Condado de Bergamo, e viveu para o Palazzo de Justesia – através de vários cargos – o arco mais longo de sua carreira, sempre como magistrado: mudou-se depois do Tribunal Distrital para o Tribunal do Trabalho, depois para o Cível, em seguida, ao Infrator como Juiz de Instrução Preliminar, até que outro retorne ao serviço público.

Em 2000 encerrou sua experiência na magistratura, mas não seu compromisso com a justiça e outros: entre 2005 e 2010 foi de fato o “ombudsman” do município de Bérgamo, uma garantia do cidadão e uma ajuda preciosa para se libertar . Das estreitas redes de burocracia, regulamentações, reclamações e danos; Ele também se dedicou ao ensino de italiano para cidadãos estrangeiros.

Giancarlo Pesci deixa sua esposa Camila e seus dois filhos: Simon, seu filho mais velho, jornalista da redação esportiva do Lecco di Bergamo, e Serena, professora de matemática de “Vittorio Emanuele”. “Ele era uma pessoa muito tímida, muito distante, que não gostava de aparecer – é a lembrança de seu filho Simon -. Ele sabia administrar bem as emoções, era um homem muito racional, com grande interesse em ouvir. A história era a sua paixão, sobretudo a contemporânea, mas também lia muita ficção científica. Ele era um grande fã de Gênova.”