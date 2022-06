A estreia de 2022 está em andamento, em poucas horas veremos muito grande; Todos os detalhes do evento »ILMETEO.it

Superluna: A estreia de 2022 está em andamento, em algumas horas veremos muito grande; Todos os detalhes do evento

14 de junho; Super Lua!Grande evento estará de volta em algumas horas Também visível na Itália; lua gigante.

Registre esta data: Hoje é terça-feira, 14 de junho.

Este ano será o primeiro de 2022. Para ver outras pirâmides gigantes, teremos que esperar julho e agosto.

Uma lua gigante ocorre quando nosso satélite está em fase da lua cheia (lua cheia) Ao mesmo tempo, no ponto mais próximo da Terra (Ponto de pombo). Nesta ocasião, podemos notar que a lua será um pouco maior que o normal (8-10% a mais) e, portanto, seu brilho será maior (13-5% a mais). Comparado com a hora que você vê neste dia, vai parecer”giganteA lua estará cheia em 14 de junho às 13h52, para ser exato, e estará no perigeu no dia seguinte, 15 de junho, às 1h23 na Itália, onde estará a 357.658 quilômetros de nós. A diferença entre os dois eventos certamente não afetará o fenômeno da lua gigante. Em poucas horas você poderá vê-lo muito grande, muito brilhante e acima de tudo “cheio”!

e agora um pouco de curiosidade; Vamos descobrirEtimologia “Super Lua” H Porque neste mês terá um certo nome que é “morango”.

prazo Super Lua Cunhado por um astrólogo em 1979 (Richard Noll) e por isso mesmo não é bem apreciado pela comunidade científica. Os astrônomos preferem se referir ao fenômeno em um par de termos menos compreensíveis “sizígia”. O primeiro termo refere-se ao período em que a Lua está mais próxima da Terra, e o termo “sygyzy” é usado para se referir ao alinhamento de três corpos celestes pertencentes ao mesmo sistema gravitacional.

e porque”de morango“É claro que não veremos uma lua de morango, muito menos uma lua vermelha. Este nome foi definido antes Algonquinos, uma tribo nativa americana, onde os morangos são colhidos nesta época do ano. No entanto, no Velho Continente, esta lua também é conhecida como a “lua rosa” porque são as semanas em que estas flores desabrocham, dando-lhes um aroma invulgar.