Hoje “Strawberry Superluna” é o segundo de 2022 transmitido ao vivo às 22h45 – espaço e astronomia

A noite de hoje, terça-feira, 14 de junho, será iluminada por “Strawberry Supermoon”: nosso satélite, coincidindo com a lua cheia, atingirá seu ponto de órbita mais próximo da Terra (periélio) e, portanto, parecerá maior e mais brilhante que a lua. habitual.

É a segunda Superluna que 2022 nos dá, e haverá mais duas. Seu nome evocativo foi cunhado pelos nativos americanos e foi transmitido até hoje em homenagem à colheita do morango. No entanto, na Europa, esta lua também é conhecida como a “lua das flores”, pois este é o período em que a rainha das flores desabrocha. Será possível acompanhar o evento ao vivo graças ao projeto Telescópio Virtual, que o transmitirá em seu site a partir das 22h45.

“A próxima Superluna aparecerá cerca de 7% maior e mais brilhante que a média, mas apenas um observador experiente poderá percebê-la”, diz Gianluca Massi, astrofísico e cientista-chefe do Projeto Telescópio Virtual. “Na verdade – continua Massey – não são diferenças totalmente surpreendentes, mas que, no entanto, agregam charme ao evento e são uma oportunidade valiosa para admirar nosso satélite natural no contexto do céu noturno, uma paisagem cada vez mais negligenciada e esquecida.”