Se você tem na sua gaveta… – Libero Quotidiano

Foi um dos jogos mais famosos e populares dos anos 90: estamos falando do jogo japonês Tamagotchi, um animal de estimação virtual cuja existência depende dos cuidados do dono. Quem ainda tem um na gaveta de casa pode fazer uma fortuna com ele. Hoje, de fato, como mencionei antes diaEste item pode ser vendido para Mais de 300 euros.



No entanto, Tamagotchi não é a única ferramenta no passado para fazer fortuna. Basta dizer que o computador IBM, líder em computação pessoal que aparece frequentemente em coleções de colecionadores, atualmente vale $ 4600. Especificamente, o IBM 5150 foi lançado em 1981 e vendido na época por US$ 1.500. A Ebuyer, uma das maiores varejistas independentes de eletrônicos do Reino Unido, acompanha o cenário internacional de preços.



A câmera instantânea está entre os itens analisados ​​e transmitidos Polaroid: Seu valor de mercado hoje está próximo de mim 150 mil dólares americanos. Depois, há o Game boy da Nintendo, um console de videogame que se parece muito com um tijolo branco. Uma das raras versões, o pokémon game boy que avança com a versão sp-charizard, também pode se aplicar 15 mil dólares. Por fim, o mercado moveleiro também vai muito bem: uma das peças mais procuradas é a cadeira de balanço de madeira, que custou nada menos que US$ 200.



