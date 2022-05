Três jogos para comprar com descontos Golden Week

Terminada a atualização, vem outra! Eu não tenho tempo para dizer adeus às vendas de primavera Golden Week já começou na PlayStation Store, é um novo contêiner de descontos projetado para satisfazer os gostos de qualquer tipo de jogador, especialmente aqueles obcecados pela produção japonesa. Enquanto isso, também começou o novo show semanal imperdível, inteiramente dedicado a este resumo do jogo de 2021. Então, estamos de volta aos negócios, prontos para aconselhá-lo. Três jogos a um preço reduzido Aquele final de semana que você não pode perder por nenhum motivo do mundo!

Persona 5 Royale Edição Deluxe (20,99€) – semana de ouro

Pessoa 5 É em termos inequívocos um dos melhores JRPGs de todos os tempos, especialmente em sua versão Real, que enriquece e equilibra uma experiência de jogo já inesquecível em sua edição de lançamento. Muito poucos produtos podem se orgulhar Essa estratificação narrativa é notávelque consegue integrar criteriosamente temas profundos como a corrupção do espírito humano e os problemas cotidianos de um grupo de crianças japonesas, que passam seus dias de um semestre para o outro.

O povo de Tóquio é corruptoEles cometem a mais hedionda das atrocidades cedendo a impulsos e instintos imparáveis. Felizmente existem ladrões de coração falsoum grupo incomum de ladrões: durante o dia são simples estudantes do ensino médio, enquanto à noite usam Navegador do Metaverso hack de smartphone fracasso (Mundos surreais criados por corações adultos corruptos) para roubar seus corações tesouro (A fonte de desejos malévolos) e os fez se arrepender de suas ações. O enredo é capaz de mantê-lo colado na tela por dezenas e dezenas de horas, mas se Persona 5 Royal pode ser considerado uma obra-prima, é também e sobretudo graças a sistema de giro profundo E um sistema de combate baseado em turnos é sempre recompensador.

A Royal Edition adorna o já excepcional jogo principal com um novo membro do Phantom Thief (Kasumi Yoshizawa) uma história expandida com um terceiro semestre jogável, música adicional, uma nova mansão, um segmento gráfico renovado, uma interface revisitada, inúmeros créditos para uma diversão experiência e, sobretudo, traduções de italiano. A Deluxe Edition em oferta também coloca o Kasumi Pack no tabuleiro, incluindo quatro conjuntos de personalizações para o novo personagem.

Árbitro falhado (€ 29,99) – semana de ouro

Vamos ficar no Japão para trazer mais um show da Golden Week, inteiramente dedicado a julgamento perdido Para PlayStation 4 e PS5, uma história de detetive que conseguiu de uma só vez se tornar uma excelente sequência de Judgment e sair decisivamente de Yakuza, a série para a qual nasceu.

O julgamento perdido o leva de volta ao papel de um ex-advogado Takayuki YagamiAgora um detetive de rua. Juntamente com seu ex-parceiro da Yakuza, Masaharu Kaito, ele terá que investigar um crime aparentemente perfeito, por trás do qual está uma complexa teia de intrigas que zomba de um sistema de justiça corrupto.

Movendo-se entre Tóquio e Yokohama, cidades digitais que encantam os sentidos ao oferecer uma visão da cultura japonesa, você terá que conciliar Etapas de investigaçãoenriquecido aqui com novos dispositivos, rastreamento furtivo de suspeitos e métodos de infiltração astutos, e muitas batalhas. Com a série principal agora mudando para batalhas por turnos (leia Crítica do filme Yakuza Like a Dragon), Lost Judgment incorpora o espírito original da Yakuza, deixando Yagami escolher entre Três estilos de luta diferentes: Guindasterápido e polar; Tigre, baseado na força bruta; o novo cobraque permite desarmar inimigos e focar em dribles e contra-ataques.

No PlayStation 5, oferece dois modos gráficosUm foca no desempenho (60fps a 1440p) e o outro prefere o nível de detalhe (30fps a 4K). Mais detalhes sobre o jogo podem ser encontrados em nosso Revisão de cláusulas ausentes do PS5.

Leva dois (15,59 euros) – programa da semana

Você não pode deixá-lo escapar Vencedor do Jogo do Ano no Game Awards 2021? Claro que não, especialmente agora que foi cortado com tanta força! leva dois é um fascinante conto de fadas moderno, que continua o caminho seguido pelos trabalhos anteriores da Hazelight Studios (A Way Out), e só pode ser jogado e exclusivamente Dois jogadores em modo cooperativo online ou local.

It Takes Two é sobre Cody e Mae, um casal adversário cujos feitiços são transformados em bonecas. Juntamente com outro jogador, você terá que ajudá-los a superar suas diferenças, acompanhando-os em uma jornada Um mundo cheio de peculiaridades imprevisíveis e soluções de jogabilidade originaisO que testará sua inteligência e seu relacionamento conjugal.

A aventura dirigida por Joseph Fares é uma verdadeira aventura foco na criatividadefonte de constante espanto que encantou os críticos mundiais e Mais de 5 milhões de jogadores. Não desanime com o compromisso colaborativo, pois tornou impossível implementar soluções hilárias. Cada compra dá acesso a Ambas as versões PS4 e PS5contém declaração de amigo, que permite que você compartilhe a aventura com seu amigo online gratuitamente. continue lendo revisão leva dois Se você ainda não está convencido.