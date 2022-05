Ubisoft + pode chegar em breve ao Xbox Game Pass, sugere divisão holandesa da Ubisoft – Nerd4.life

Ubisoft + pode estar chegando Xbox Game PassPelo menos é o que alguns pensam depois de ler um tweet da divisão holandesa da Ubisoft, que parece apontar ou pelo menos sugerir essa direção, mesmo que seja simplesmente ignorado.



Ubisoft+ no Xbox Game Pass?

A troca da qual isso nasceu, que continua sendo um boato não confirmado, é bastante explicativa. A conta UbisoftNL no Twitter publicou um post promocional para Ubisoft+, segundo o qual chegou o pedido de integração no Xbox Game Pass. Neste caso embora. Em vez de não receber uma resposta, o usuário que o fez recebeu um sorriso com olhos em forma de coração, que muitos tomaram como forma de confirmação.

Claro que não é, mas a especulação começou de qualquer maneira e falou-se de um anúncio do acordo durante o próximo Xbox e Bethesda Game Show, ou durante um show não anunciado. Evento Ubisofto que pode acontecer na mesma época em que a E3 deveria ser realizada.

Claro que é certo levar tudo com cautela, porque no final estamos sempre falando de um sorriso e pode não significar o que muitos gostariam que significasse. No entanto, não seria ruim ver o catálogo Ubisoft+ adicionado ao catálogo do Xbox Game Pass.