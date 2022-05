LG 4K Smart TV a um preço sem precedentes: a oferta

O que teria parecido uma tarefa difícil, se não impossível, mesmo alguns anos atrás, agora é muito simples. procurando por um Smart TV 4K UHD por algumas centenas de euros Está longe de ser complicado. Você só precisa fazer uma simples pesquisa na Amazon para encontrar literalmente dezenas deles. No entanto, não devemos comprometer: um smart tv de baixo custo Você não precisa entrar em contato com um dispositivo de baixa qualidade (ou muito ruim).

Ao escolher uma nova TV inteligente para a sala ou quarto, é necessário avaliar cuidadosamente as características técnicas e a funcionalidade do dispositivo. E evite fazer muitos sacrifícios para pagar menos. A opção ideal seria escolher uma TV de uma marca conhecida, que garanta qualidade de construção e uma longa lista de funções inteligentes que melhorarão a experiência do usuário do aparelho. Um tal exemplo é LG 43UP75006LF que obrigadoA melhor oferta da Amazon de hojese tornará Melhor compra absoluta A não perder por qualquer motivo.

LG 43UP75006LF Smart TV de 43 polegadas, recursos e funções

Embora possa ser considerada uma smart TV de baixo custo para todos os efeitos, Folha de dados LG 43UP75006LF É totalmente respeitável. Painel LED 4K UHD de 43 polegadas (resolução de 3840 x 2160 pixels) Recursos Cores vivas e vibrantes, com imagens altamente realistas. Também graças ao assistente Processador Quad core 4Ké capaz de explorar a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para remover ruídos de imagens, melhorar o conteúdo (ou seja, converter qualquer vídeo em conteúdo 4K) e gerenciar a precisão dinâmica de cores.

Somam-se a isso os vários modos que otimizam as configurações da TV de acordo com o programa que você está assistindo ou o uso que deseja fazer da TV. por ativação modo de filmePor exemplo, a taxa de quadros e a proporção originais do filme serão preservadas, permitindo que você o visualize como imaginado e feito pelo diretor e editor. método Melhorador de jogo Em vez disso, foi projetado para entusiastas de jogos, que poderão aproveitar ao máximo os recursos do dispositivo durante longas sessões de videogame.

Por um lado, funções inteligentes, por outro lado, uma combinação de plataforma operacional webOS e aAI ThinQ Ele permite que você acesse conteúdo de todos os tipos e muito mais. Ao instalar aplicativos para serviços de streaming de vídeo e áudio, será possível assistir séries de TV, filmes, eventos esportivos e ouvir todas as nossas músicas favoritas. obrigado pelo Compatibilidade com Alexa Por outro lado, será possível controlar e gerenciar dispositivos inteligentes compatíveis (como lâmpadas, termostatos e câmeras de segurança, para citar alguns) em nosso ecossistema de automação residencial inteligente com comandos de voz simples.

LG Smart TV 43 polegadas na Amazon: desconto e preço

A smart TV de 43 polegadas da fabricante sul-coreana está entre as melhores ofertas da Amazon, e não é difícil perceber porquê. o dispositivo reduzido em 31% Na tabela de preços, com o preço quase caindo para um mínimo histórico na plataforma de negociação eletrônica por excelência. Assim, o preço do LG 43UP75006LF é pouco mais de 300 euros (€ 307,80 Para ser exato), com uma economia de quase 150 euros em relação ao preço recomendado do fabricante sul-coreano.

LG 43UP75006LF, Smart TV 4K UHD de 43 polegadas com modo FILMMAKER e Game Enhancer, compatível com Alexa