God of War Ragnarok no EDGE: Fake 6/10 revisão

Modernização: Não, EDGE não deu a God of War Ragnarok um 6/10, a notícia se espalhou rapidamente das páginas Resetera Mas é fake, a nova versão do EDGE ainda não foi votada, e o usuário responsável por essa fake news foi banido para sempre. Siga as notícias originais.

God of War Ragnarok teve média de 94 no Metacriticque é o mesmo que seu antecessor registrado em 2018. Mas também há quem não tenha ficado particularmente impressionado com o último torneio de aventura Kratos E a Atreu: a famosa revista britânica borda Já Conjunto 6 para God of War RagnarokÉ um voto contrário ao que foi manifestado pela maioria dos seus colegas.

De acordo com alguns trechos da revisão relatada pelo usuário em ReseteraEDGE diz que Ragnarok tem muitas boas ideias, mas nem todas são implementadas de forma eficaz. Também críticas ao design de níveisSegundo a revista, ele quer tentar ser um mundo aberto, mas os cenários são muito fragmentados e pensados ​​para deixar espaço para um grande número de missões de busca e missões secundárias que focam principalmente em aprimorar o arsenal de cada um.

EDGE não está satisfeito Nem da imaginação: Apesar de valorizar os vários temas abordados, a revista acredita que a história efetivamente não chega ao ponto, e acaba sendo estilhaçada por suas próprias ambições. Também criticou os muitos chefes menores e os diálogos humorísticos que rapidamente se tornaram repetitivos. dentro de Positivos Em vez disso, são mencionadas a impressionante realização gráfica, a grande variedade de configurações e a eficiência do sistema de combate interno, que são muito mais satisfatórios do que confrontos em cenários abertos.

A decisão, sem dúvida, levará a diferentes debates, especialmente porque é 2018 Concedeu EDGE 8 ao God of War anterior. O que você acha das críticas feitas? Você concorda ou a revista britânica foi muito dura?