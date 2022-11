Activision Blizzard ‘Fight Ready’ para defender a aquisição da Microsoft – Nerd4.life

Em cada edição, aquisição famosa Activision Blizzard Do lado da Microsoft, a parte que se ouviu pelo menos até agora é provavelmente exatamente o editor em questão, por isso é interessante destacar o comentário do CCO na Activision Blizzard relatando sobre “Não hesite em lutar” por Defenda o movimento.

De fato, a discussão sobre a aquisição da Activision Blizzard até agora se concentrou principalmente na Microsoft e na Sony, como também vimos recentemente com a publicação de documentos oficiais enviados ao CMA. Neste caso, no entanto, estamos lidando com alguns tweets combativos de Lulu Cheng Meservey, EVP de Assuntos Corporativos e CCO (Chief Compliance Officer) da Activision Blizzard.

“Vejo muita especulação sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft”, escreveu o CEO, “qualquer alegação de que o acordo poderia ter efeitos anticompetitivos é absurda”. esta aquisição Trará benefícios para os jogadores e para a indústria de videogames Nos Estados Unidos, especialmente agora que estamos vendo uma concorrência mais acirrada de empresas estrangeiras.”

Ele então aumentou a dose, mostrando uma postura um tanto combativa: “Estamos empenhados em trabalhar de forma colaborativa com os reguladores de todo o mundo para permitir que a transação avance, mas não hesitaremos em lutar por Defesa de aquisiçãose for necessário “.

O CCO da Activision Blizzard pode estar insinuando a ideia de que a FTC pretende processar a Microsoft para bloquear a aquisição, mas é interessante notar como a jogada parece ser enfaticamente positiva por que trabalha dentro da editora. Anteriormente, o principal sindicato da CWA também endossou a aquisição em nome dos trabalhadores da Activision Blizzard, demonstrando que a manobra, se nada mais, não é vista como um potencial prejuízo para os funcionários, pelo menos neste momento.