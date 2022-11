Microsoft revela possível ano de lançamento em documentos enviados à agência antitruste do Reino Unido – Multiplayer.it

Documentos enviados por Microsoft A antitruste britânica prova que está repleta de informações interessantes, algumas das quais não estão relacionadas apenas à disputa com a Sony PlayStation sobre Game Pass e Call of Duty e a aquisição da Activision Blizzard. Em particular, em um trecho ficamos sabendo que, segundo a gigante de Redmond, o lançamento de GTA6 pode ser definido para 2024.

“O tão aguardado Grand Theft Auto 6 deve ser lançado em 2024”, disse a Microsoft em documentos enviados ao CMA.

O título da Rockstar foi citado no documento para provar que existem muitos títulos multiplataforma com mecânica de shooter pesada no mercado, e segundo a Microsoft, GTA e Red Dead Redemption 2 também se enquadram nessa categoria. Isso tudo para explicar aos funcionários da CMA que, mesmo sem Call of Duty, os consoles PlayStation não permaneceriam isolados do mercado de atiradores, como a Sony gostaria de ressaltar.



A passagem do documento foi submetida ao CMA onde a Microsoft fala sobre o possível ano de lançamento de GTA 6

No entanto, a Microsoft parece ser apenas uma previsão, então nada oficial é firme. Dito isso, gostamos de acreditar que a gigante de Redmond é capaz de fornecer estimativas mais precisas e concretas de GTA 6 do que muitas das fontes de confiabilidade questionável que são tão populares na rede.

De qualquer forma, estamos aguardando as comunicações da Rockstar Games, que entretanto garantiu que o vazamento maciço de informações há alguns meses não atrasasse o trabalho no GTA 6.