A exclusividade do console PS5 termina em 14 de setembro de 2022 – Nerd4.life

Ontem à noite começamos a trabalhar, durante o Sony PlayStation State of Play, Deathloop. será o jogo Console exclusivo PS5 Por um ano: Com uma foto oficial da Sony, aliás, podemos ver que a exclusividade vai acabar 14 de setembro de 2022: Neste ponto, o jogo também pode chegar em outros consoles ou no Xbox.

É claro que esta data não conta como história Data de saída Do Xbox Series X Edition | S de Deathloop. O jogo ainda não foi anunciado para outros consoles (ele virá para PC, de qualquer maneira) e uma versão do Xbox provavelmente chegará em uma data posterior.



Deathloop: a exclusividade do console dura um ano

O novo jogo Arkane nos levará a um ciclo aparentemente interminável de morte e renascimento, e será nosso dever encontrar uma saída. no Deathloop Teremos que nos livrar de uma série de coisas na ilha: em caso de fracasso ou morte, recomeçaremos. Entre um jogo e outro, em qualquer caso, haverá uma forma de “guardar” as nossas armas favoritas e, acima de tudo, encontrar formas alternativas de cumprir as nossas tarefas, para nos tornarmos mais rápidos e eficientes.

Aguardando notícias sobre a versão para Xbox do Deathloop, aqui está o vídeo do jogo para um Thunderstorm exclusivo para PS5 do State of Play em julho de 2021.