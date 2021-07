Um dos jogos grátis para agosto já revelado na State of Play

Durante State of Play hoje, 8 de julho, ele também voltou para se mostrar Hunter’s Arena: Legends para PS4 e PS5, um novo jogo Battle Royale baseado em combate PvP e PvE com 30 jogadores. A galera da Mantisco aproveitou a oportunidade para nos atualizar sobre o jogo em ação, anunciar a data de lançamento e dar uma boa notícia para os assinantes do Plus.

Na verdade foi confirmado Hunter Arena: Legends Será um dos jogos gratuitos do PlayStation Plus para agostoEle fará parte da coleção de Jogos Instantâneos imediatamente após o lançamento, em 3 de agosto, e permanecerá lá até 6 de setembro. Será jogável por assinantes Seja no PlayStation 5 ou no PS4: Não é sempre que você descobre um jogo Plus cedo! Para descobrir os outros títulos na escolha do próximo mês, teremos que esperar até a última quarta-feira de julho, a menos que não haja surpresas. Enquanto isso, lembramos que você pode baixar um arquivo Jogos PlayStation Plus grátis para julho, incluindo Call of Duty Black Ops 4.

Para Hunter’s Arena Legends, você pode ter uma ideia de que tipo de jogo é assistindo ao trailer quando o noticiário abre. Isto Battle Royale para 30 participantes com base em combate PvP e PvEPossui um sistema de combate específico que é fácil de aprender, mas difícil de dominar.