O Toyota C-HR é o carro de design futurista do momento. Spy pics: parece um Tesla, mas com gasolina

Entre os grandes fabricantes de automóveis que hoje conseguem responder de forma plena e rápida a muitas solicitações do mercado está, sem dúvida, a Toyota. Este é o exemplo.

Se fosse futuro Cai sobre nós, e se o futuro, do ponto de vista da produção e do motor, já é parcialmente agora, então a produção carros futuristas Com certeza é um objetivo a ser alcançado. E a Toyota fez isso.

como? Simples: é hora de falar sobre isso Toyota C-HR, Que para muitos é o carro com a imagem – e não só – em todos os aspectos Meu futuro Para todos. Por qualquer razão?

Apareceu a primeira, como sempre acontece nesses casos Rumores e indis clássicocDireções para este veículo: Então, de TToyota C-HR Falou-se cada vez mais sobre isso.

E finalmente, aqui está o primeiro foto como se chama “luz indicadora” que retratou suas conotações e, de fato, por design, estrutura, estilo e por meio de detalhes, Há muito “futuro”. mas como?

Toyota C-HR, o que emerge dos primeiros detalhes

A imagem, em particular, parece quase recriar os traços de uma fisionomia “tipo Tesla”, se assim definissemos. A principal diferença, porém, está no combustível: e por motivos óbvios.

o tesla Eles mesmos produzem eletricidade mantraenquanto este Toyota é Gás. Mas tendo dito isso, o carro está em estilo, É definitivamente orientado para o futuro. E para vê-lo, o que estamos esperando?

Na verdade, para todos os efeitos, soa como A segunda geração do C-HRA Toyota estudou um plano de lançamento que será aplicado no final do ano. Então, outro semestre?

no final 2023 Certamente saberemos muito mais: as etapas críticas, agora, consulte os testes de controle antes de chegar a um deles Power Point grande estilo. Mas os protótipos já estão sonhando.

Toyota C-HR, notícias, confirmações e desejos

algumas fotos paparazzi Eles conseguiram eternizar algumas fotos de uma modelo, em camuflagem, durante testes Nürburgring: Parece haver vários elementos desde a introdução do C-HR até o final 2022.

Estilo, design, janelas e até Spoiler traseiro duplo: Existem muitas declarações e itens semelhantes. Alguns detalhes como os existentes devem ser alterados espelhos retrovisores E o lado digital.

Eu não apenas espero Estética mas. Há quem defenda que também pode haver algo de novo no motor, nomeadamente a possibilidade de o ver elétrico. ou não? A nova geração do Toyota C-HR estará certamente equipada com trens de força híbridos, Como o do Corolla.