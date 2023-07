Honkai: Star Realm, o cosplay ardente de HaneAme Himeko

Honkai: Reino Estelar É um dos jogos do momento também graças ao seu massivo elenco de personagens que, na tradição dos títulos da casa chinesa Hoyoverse, já conquistou milhões de jogadores e também teve algum sucesso no cenário cosplay. O famoso cosplayer prova isso Han Amy quem se submete a nós Himiko cosplay.

Himeko é um dos personagens cinco estrelas, ou seja, um dos mais raros, presente no lançamento de Honkai: Star Rail e especializado em terra arrasada entre as fileiras inimigas usando armas tecnológicas, como lâminas flamejantes e lasers orbitais que esmagam os infelizes. . em serviço. Ela também é uma personagem central da história, pois é a cientista que governa o Star Rail, ou trem espacial gigante no qual os protagonistas do jogo viajam entre planetas e que também dá nome ao jogo.

Como podemos ver nas capturas de tela abaixo, o cosplay autografado por Hane Ame parece uma representação bem-sucedida do personagem, com o traje recriado com perfeição. Para deixar tudo ainda mais convincente, a pós-produção se encarrega disso, com efeitos de chamas e cenografia que lembra uma estação ferroviária, especialmente neste caso.

