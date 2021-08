Age of Empires 4 terá IA alimentada por aprendizado de máquina e não trapaceará mais – Nerd4.life

era dos impérios 4 Um dos grandes nomes do grupo de jogos da Microsoft. Em uma entrevista recente ao Kotaku Australia, os desenvolvedores falaram sobre os pontos fortes do jogo, especificamente, o fato de que incluirá Inteligência artificial com aprendizado de máquina. Além disso, a IA não trapaceará como antes.

Na verdade, devemos saber que, via de regra, a IA do computador tem uma forma de trapacear, usando upgrades ou recebendo recursos adicionais que permitem acompanhar o jogador. No entanto, Age of Empires 4 não usará mais esses truques “antigos”. No entanto, os desenvolvedores revelaram que testaram um Amnistia Internacional “No Mercy” para o estrategista.

O Age of Empires 4 usou o aprendizado de máquina para treinar sua IA, mas após o lançamento em outubro, os desenvolvedores provavelmente adicionarão um modo mais complexo que continuará a aprender com a definição atual dos jogadores. AI “Você vai continuar a aprender Enquanto as pessoas estão brincando com ele, a ponto de não aceitar a derrota. Funciona para nós, porque se você escolher essa dificuldade para tornar a IA melhor em derrotá-lo, é exatamente o que você deseja. “Os desenvolvedores explicam que fizeram o mesmo com Killer Instinct 2, onde a IA ficou muito boa em imitar – até mesmo as piadas dos jogadores (como saquinhos de chá).



era dos impérios 4

para mim Menos dificuldadesNo entanto, os criadores destacam que a IA será modificada para criar partidas sempre emocionantes para os jogadores, mesmo que eles não sejam especialistas. Eles deixam claro que a parte mais importante do ponto de vista deles é que o jogador está se divertindo. Ele também explica que graças ao treinamento da IA ​​(que combate a si mesma), a equipe conseguiu perceber um erro.

No entanto, os jogadores que não querem ser derrotados poderão acessar um Modo história O que remove os termos de derrota da campanha. Age of Empires 4 pretende ser mais acessível, especialmente considerando que o Game Pass permitirá que você se aproxime de jogadores que podem não ter experimentado a série ou gênero.

Por fim, estamos nos referindo ao trailer recente de Age of Empires 4, que mostrou os russos e o Sacro Império Romano durante a Gamescom 2021.